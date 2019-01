Pravoslavni verniki praznujejo božič

Trinajst dni po katoličanih in evangeličanih danes božič praznujejo pravoslavni verniki. V Ljubljani so praznik pričakali s polnočno praznično mašo v tamkajšnji pravoslavni cerkvi, dopoldne pa se bodo pri maši zbrali še enkrat.

Vernike Srbske pravoslavne cerkve je ob božiču s pismom nagovoril patriarh Irinej, ki je zapisal, da je rojstvo Jezusa Kristusa osrednji, ključni in najpomembnejši dogodek svetovne zgodovine, ko se je Bog združil s človekom.

Irinej se je med drugim dotaknil vojne na ozemlju nekdanje Jugoslavije v začetku 90. let prejšnjega stoletja ter pozval k odpuščanju in spravi. "Prosimo Jezusa Kristusa, da se mir naseli v naša srca, da odpustimo drug drugemu, kot nam je Bog odpustil naše grehe. Edina načina, da se osvobodimo okovov preteklosti in dnevnopolitičnih interesov, sta namreč odpuščanje in sprava, h katerima pozivam vse narode, s katerimi smo nekoč živeli v eni državi," je poudaril Irinej.

V nedeljo so imeli v pravoslavni cerkvi badnji dan, ki pomeni bdenje oziroma pričakovanje. Na omenjeni dan je v pravoslavni cerkvi v Ljubljani potekalo bogoslužje, po katerem so vernikom razdelili badnjake oziroma slamo in hrastove veje. Te so verniki odnesli domov in jih zažgali, ob polnoči pa so se znova zbrali v cerkvi, kjer je potekala praznična liturgija.

Božič praznujejo 13 dni za katoličani in evangeličani

Božič danes poleg srbskih praznujejo tudi pravoslavni verniki v Črni gori, Makedoniji, Rusiji, Belorusiji, Ukrajini in Gruziji ter v jeruzalemski, antiohijski, aleksandrijski in carigrajski patriarhiji.

Verniki omenjenih cerkva božič praznujejo pozneje kot večina kristjanov, saj v 16. stoletju niso sprejeli koledarja, ki ga je uvedel papež Gregor XIII. Tako še vedno uporabljajo julijanski koledar, ki za gregorijanskim zaostaja 13 dni. Grška, romunska, bolgarska in nekatere manjše pravoslavne cerkve so sprejele novi pravoslavni koledar, ki je enak gregorijanskemu, in so tako božič že praznovale.