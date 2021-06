Reševalci Gorske reševalne postaje Celje in posadka s helikopterjem Slovenske vojske so včeraj posredovali v Igličevi smeri na Mali Rinki, kjer se je na plezalca zrušil snežni most. V visokogorju je še vedno veliko snega, uporaba zimske opreme je nujna, ponovno opozarjajo na Gorski reševalni zvezi Slovenije.

Plezalca sta se namenila plezati Igličevo smer iz Okrešlja na Malo Rinko. Prišla sta do snežišča, ker nista imela ustrezne zimske opreme, cepina in derez, sta se odločila, da poti ne nadaljujeta in se vrneta v dolino. Takrat se je na plezalca porušil snežni most in ga zasul. Soplezalka mu je uspela narediti odprtino za dotok zraka in poklicala na pomoč. Stekla je reševalna akcija gorskih reševalcev GRS Celje in posadke s helikopterjem Slovenske vojske.

Težka reševalna akcija se je iztekla srečno. Gorski reševalci so plezalca odkopali izpod gmote snega, ga oskrbeli in ga s helikopterjem prepeljali v dolino.