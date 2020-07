Pozor, ponoči in v soboto možnost poplav

Hidrologi opozarjajo, da so danes ponoči in v soboto mogoče poplave rek zlasti v severovzhodni Sloveniji, predvidoma v Pomurju, Podravju, Posotelju in Posavju. Reke lahko poplavijo tudi na območjih zunaj pogostih poplav, zlasti na ravninskih predelih pa bo mogoče tudi zastajanje vode, so sporočili z agencije za okolje.

Ob krajevnih nevihtah lahko danes in v soboto v več delih države močneje narastejo in se razlijejo tudi manjši vodotoki in hudourniki. Pretoki rek so se ponoči ob nevihtah zmerno povečali. Izraziteje so narasle reke v zgornjem delu porečja Krke in manjši vodotoki na Kranjskem polju. Krka zmerno narašča, sicer pa je vodnatost rek po državi večinoma ustaljena, navaja STA.

V nedeljo bodo reke upadale, reka Mura pa bo še naraščala. Temperatura rek je večinoma med 14 in 22 stopinjami Celzija, Bohinjsko jezero ima danes 21 stopinj, Blejsko jezero 23, morje pa 25.

Nevihte z močnimi nalivi so del države sicer zajele že v četrtek zvečer. Začelo se je na Gorenjskem, nato pa se je vremenska ujma počasi pomikala proti jugovzhodu, piše STA.

Plohe in nevihte bodo pogostejše tudi danes popoldne in zvečer. Ponekod se bodo nadaljevale v noči na soboto in v soboto dopoldne. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 20 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija.

V soboto bo na zahodu države delno jasno, popoldne pa večinoma sončno. Tudi v nedeljo in ponedeljek bo sončno, nekaj vročinskih neviht pa bo po napovedi agencije v nedeljo popoldne in zvečer na severu države.