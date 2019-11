Pozor, nevarna bolezen, ki se lahko prenaša s psov na lastnike #video

V Sloveniji imamo že okoli 240 tisoč psov, ima ga torej skoraj vsako tretje gospodinjstvo, njihovo število vsako leto naraste še za pet tisoč. V zadnjih dveh mesecih so leptospirozo odkrili pri skoraj dveh tretjinah vseh testiranih psov.

Prvi znaki bolezni so podobni prehladu: hitro naraščanje telesne temperature, pogosto z mrzlico, hudim glavobolom in bolečinami v mišicah. Okužbo lahko spremljajo tudi bolečine v trebuhu, slabost, bruhanje, povečanje jeter, bezgavk in izpuščaji. Smrt pa je po navadi posledica odpovedi ledvic, jeter ali pljučnice.

Za psička je bolezen lahko tudi usodna, opozarjajo veterinarji. "Če zadeva ni pravilno zdravljena, je lahko to tudi usodno za žival," opozarja veterinar Marjan Kastelic.

Letos precej več okužb tudi pri ljudeh

Nič kaj drugače ne velja za človeka. "V literaturi je opisano, da je okoli pet do deset odstotkov okuženih z res hudo obliko bolezni. So pa to po navadi imunsko oslabeli, lahko tudi starejši, kakšni kronični bolniki," pravi dr. Eva Grilc z NIJZ. Letos jih je več kot sicer, so nam sporočili z UKC. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so letos prejeli že 45 prijav okužbe, lani le 18.

Leptospire imajo zelo rade toplo, vlažno okolje. Letos smo imeli toplo poletje, so pa rade prisotne tudi v tistih mesecih, ko je precej padavin in relativno toplo, zaradi tega je največ obolenj ravno med poletjem oziroma zgodaj jeseni. Poplavljanje v zadnjem času pa je bakterijo še dodatno namnožilo. Glodavci, ki jo izločajo, namreč živijo v zemlji, podtalne vode pa se dvigajo.

Kot svetuje veterinar Kastelic, moramo paziti, ko smo s psom na sprehodu, da ne pije v različnih postanih lužah ali drugih stoječih vodah, ki so zelo nevarne. Zato je zelo pomembna preventiva, in to je redno cepljenje – vsako leto, za bolj izpostavljene pse pa vsakih šest mesecev.