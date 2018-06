Pozor: kozmetika je lahko idealen strup #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Če kozmetike ne izberemo previdno in z glavo, je lahko idealen strup, saj prodira v telo, nekatere sestavine pa tudi v krvni obtok. Kateri kozmetiki se moramo izogniti?

Kozmetičnim preparatom se je nemogoče popolnoma izogniti, vendar lahko sami naredimo veliko že s tem, da se zavedamo, katere so najbolj škodljive sestavine.

Povprečna ženska na dan uporabi 16 kozmetičnih izdelkov. Z njimi na kožo nanese približno 500 kemikalij, od katerih nekatere škodljivo vplivajo na kožo.

"Če se pa osredotočimo na tiste, ki so najbolj pogosto na črnem seznamu, so konzervansi in parabeni," je v oddaji Dan. na Planet TV povedala Mateja Kovačič iz oddelka za kozmetiko VIST.

Parabeni naj bi bili povsem varni, če so le uporabljeni v dovoljenih koncentracijah. A zaradi slabega oglaševanja jih v naravni kozmetiki velikokrat zamenjujejo z eteričnimi olji.

"Vendar pa tukaj naletimo na drugo težavo, da so pri teh eteričnih oljih, imajo morebitno izraženo alergeno delovanje," je opozorila Kovačevičeva.

Ftalati so že prepovedani v kozmetiki

Tisti še hujši so ftalati, ki jih večinoma dodajajo v plastične embalaže kot mehčalce, da plastika ne poka. V kozmetiki so ftalati že prepovedani, težava pa je hrana.

"Ogromno živil pakiramo v plastiki in zagotovo se iz plastike izloča in mi iz plastike zaužijemo veliko ftalatov, ki so hormonski motilci," dodaja Janko Žmitek iz oddelka za kozmetiko VIST.

Posledice so zmanjšana kakovost semenske tekočine, nenormalen razvoj spolnih organov pri dečkih, neplodnost, hormonsko pogojene vrste raka, nastop prezgodnje pubertete pri deklicah.