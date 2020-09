Pozor: Arso je zaradi neviht izdal opozorilo

Današnji petek bo spremenljiv do pretežno oblačen. Največ neviht s krajevno močnimi nalivi bo predvsem v zahodni in južni Sloveniji, zaradi česar je Agencija za okolje (Arso) izdala tudi opozorilo.

Več o vremenu po Sloveniji preberite na vreme.siol.net.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Občasno bo deževalo, vmes bodo tudi nevihte. Pogostejše padavine bodo na zahodu. Pihal bo južni do jugozahodni veter, ki bo predvsem ob morju in v višjih legah okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 24 stopinj Celzija, napovedujejo na Arsu.

Ponoči bo oblačno, pogosto bo deževalo

Meja sneženja se bo spustila do okoli 1500 metrov nad morjem. Prehodno bo zapihal severni veter, na Primorskem burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 10, ob morju okoli 13 stopinj Celzija. Jutri bo dež postopoma ponehal, oblačnost se bo popoldne trgala. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 14, na Primorskem do 16 stopinj Celzija.

V nedeljo bo sprva delno jasno s hladnim in meglenim jutrom. Čez dan se bo znova pooblačilo, popoldne ali proti večeru se bo od jugozahoda dež postopno razširil nad vso Slovenijo. V ponedeljek čez dan bo dež ponehal, še napovedujejo vremenoslovci.