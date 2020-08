Požar vozil v Velenju: škode za 100 tisoč evrov

Policisti in kriminalisti so z ogledom četrtkovega požara v Velenju, v katerem je bilo poškodovanih skupno 11 vozil, ocenili, da je nastalo za okoli 100.000 evrov gmotne škode. Požar je bil na neznan način zaneten na enem izmed avtomobilom, potem pa se je razširil na sosednja vozila v garaži in vozila zunja garaže, so sporočili celjski policisti.