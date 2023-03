Požar v Majdičevem mlinu: policisti vložili kazensko ovadbo zoper 54-letnega osumljenca

Kranjski policisti so končali preiskavo požara, ki je v noči na 27. september lani v Kranju pogoltnil Majdičev mlin in povzročil za okoli 200 tisoč evrov škode. Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti so na pristojno državno tožilstvo vložili kazensko ovadbo zoper 54-letnega osumljenca.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj, so se za ovadbo odločili na podlagi zbranih obvestil, ogleda kraja požara in zavarovanih materialnih dokazov. Ugotovili so, da je bila s požarom povzročena nevarnost za življenje ljudi, nastala pa je tudi velika premoženjska škod. Po nestrokovni oceni, ki so jo navedli, naj bi dosegla okoli 200 tisoč evrov.

Ovadeni osumljenec po njihovih navedbah v preteklosti ni bil obravnavan za tovrstna kazniva dejanja.

Za kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti, ko se s požarom povzroči nevarnost za življenje ljudi, je sicer zagrožena kazen zapora do petih let, če ima požar za posledico veliko premoženjsko škodo, pa kazen zapora do desetih let, so še zapisali v sporočilu za javnost.

Gre za kulturni spomenik

Majdičev mlin je zgodovinski objekt, zaščiten je bil tudi kot kulturni spomenik. Pod taktirko podjetne družine Majdič, po kateri se tudi imenuje, je začel delovati v drugi polovici 19. stoletja in je bil prvo večje podjetje v Kranju.

Kot je zapisano v registru kulturne dediščine, je bil tipičen industrijski obrat, do opustitve leta 1922 pa je bil enajstkrat predelan. Kranjska podjetja so objekt pozneje uporabljala za skladišče.

Pred požarom je bil vrsto desetletij zapuščen. V tem obdobju je zamenjal tudi več lastnikov, ki so imeli z nepremičnino različne načrte.

Zdajšnji lastnik Bor Zgonc si je na mestu uničenega objekta zamislil dve možnosti, in sicer gradnjo stanovanj ali nadgradnjo tamkajšnje hidroelektrarne, morda tudi z muzejskim delom. Konec decembra pa je pojasnil, da je mogoča le delna rušitev pogorele stavbe, saj mora stena, ki si jo deli s sosednjim stanovanjskim objektom, ostati.

V požaru je bila sicer uničena tudi hidroelektrarna, ki jo je družina Majdič k objektu prizidala leta 1929 in je bila po predelavah še vedno v obratovanju. Njen lastnik je Elektro Gorenjska.