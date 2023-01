Požar v stanovanjskem bloku v Mariboru

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mariborski policisti so bili nekaj pred 22. uro zvečer obveščeni o požaru v stanovanjskem bloku v Mariboru. Gasilci so na kraju dogajanja, gašenje še poteka. Vzrok požara zaenkrat še ni znan, so sporočili s policije.