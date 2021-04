Požar na osnovni šoli v Kranju, evakuirali štiri osebe

Na delu stavbe Osnovna šola Franceta Prešerna v Kranju je prišlo do požara. Kot so sporočili iz Policijske uprave Kranj, tam poteka intervencija, za zdaj so evakuirali štiri osebe. Iz objekta se vali gost dim, ki lahko predstavlja nevarnost tudi za promet. Stanovalce v okolici naprošajo, naj ne odpirajo oken, in opozarjajo, da je zadrževanje na območju intervencije prepovedano.