V požaru na OŠ pogorela učilnica, pet oseb evakuirali

Na delu stavbe Osnovne šole Franceta Prešerna v Kranju je zvečer prišlo do požara, v katerem je pogorela ena učilnica. Pet oseb so evakuirali, nihče ni poškodovan, so sporočili iz Policijske uprave Kranj.