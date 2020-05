Potrdili eno novo okužbo, novih smrtnih žrtev ni

V Sloveniji so v zadnjih 24 urah med 981 opravljenimi testiranji potrdili eno novo okužbo z novim koronavirusom. V torek pri nas za boleznijo covid-19 ni umrl noben bolnik. Včeraj je bilo zaradi okužbe z novim koronavirusom v bolnišnicah hospitaliziranih 23 bolnikov, od tega so bili na intenzivni negi štirje pacienti. Enega bolnika so v torek odpustili iz bolnišnične oskrbe, je sporočila vlada.

V Sloveniji so za boleznijo covid-19 do zdaj umrli 104 bolniki, skupaj pa je bilo potrjenih 1.468 okužb z novim koronavirusom. V torek so pristojni opravili 981 testiranj in potrdili en nov primer okužbe. V bolnišnicah se je v torek zdravilo 23 bolnikov, od tega 23 v enoti intenzivne terapije. Enega bolnika so odpustili domov, kar pomeni, da so iz bolnišnic v domačo oskrbo odpustili že 276 bolnikov. V Sloveniji so doslej opravili 71.951 testiranj, poroča STA.

Samoplačniško testiranje za 94 evrov možno tudi v Celju

Samoplačniško testiranje za okužbo z novim koronavirusom je pri nas od prejšnjega tedna mogoče tudi v Splošni bolnišnici Celje, kjer se lahko zainteresirani za samoplačniški odvzem brisa naročijo vsak dan med 8. in 16. uro. Kot opozarjajo v bolnišnici, se je potrebno naročiti vsaj 36 ur pred predvidenim terminom za izdajo izvida. Cena samoplačniškega testiranja v Celju je 94 evrov. Izvid bodo samoplačniki prejeli v 24 urah od odvzema brisa, poroča STA.

Posamezniki, naročeni na samoplačniški odvzem brisa, morajo pred prihodom na odvzem brisa opraviti plačilo storitve. S potrdilom o plačilu samoplačniške storitve posamezniki ob naročenem terminu pridejo pred modri zabojnik za testiranje številka 2, ki je postavljen pred Urgentnim centrom Celje, kjer bodo opravili odvzem brisa. Brez potrdila o plačilu storitve ne bodo opravili.

V Sloveniji so za boleznijo covid-19 do zdaj umrli 104 bolniki, skupaj pa je bilo potrjenih 1.468 okužb z novim koronavirusom. Foto: Matej Povše

V primeru, da bolnik pred prihodom ne bo opravil plačila storitve, bo storitev lahko plačal na blagajni v glavni avli poliklinike v času delovanja blagajne, in sicer od ponedeljka do petka med 7. in 11. uro in med 11.30 in 15. uro, vendar pa bo moral pred vstopom v bolnišnico izpolniti vprašalnik in opraviti epidemiološko triažo. Vse zainteresirane v celjski bolnišnici zato pozivajo, naj plačilo izvedejo pred prihodom na odvzem in na drugih primernejših mestih za opravljanje teh storitev.

V Ljubljani samoplačniško testiranje za 93 evrov

Na infekcijski kliniki Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, kjer bo samoplačniško testiranje na novi koronavirus možno od četrtka, pa bo treba za samoplačniško testiranje odšteti 93 evrov. Na testiranje se bo treba prijaviti prek spleta, poroča STA. V UKC Ljubljana bodo sicer ob koncu tedna ukinili vhod za urgentno obravnavo bolnikov s covid-19. Več podrobnosti bodo pojasnili danes, ko se bo prek videokonferenčnega sistema sestal tudi svet zavoda.

Pod posebnimi pogoji pa bo spet začela obratovati ambulanta za testiranje na virus hepatitisa B in C ter virusa hiv, katere delo je bilo ustavljeno v času epidemije covida-19. Ambulanta bo odprta ob sredah med 12. in 15. uro, zaradi zmanjševanja možnosti prenosa okužbe pa se bo vsak uporabnik na ambulantni pregled moral naročiti prek spletne pošte, poroča STA.