Poteza šolarjev, ki v težkih časih prinaša novo upanje #video

V težkih časih, v katerih smo se znašli, vsi potrebujemo upanje. Zato so učitelji in učenci Osnovne šole Slave Klavore Maribor stopili skupaj in se povezali ter v svet poslali Metulja upanja. Gre za projekt, ki se ga je domislila učiteljica pri uri likovnega pouka na daljavo. Metulje so najprej izdelali učenci drugega razreda, zdaj pa ti letijo po vsej Sloveniji, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu.

Metulji na oknih stanovanj v Mariboru pozdravljajo in razveseljujejo mimoidoče. "Metulji so postali metulji upanja in metulji pozdravov. Nosijo neko globoko misel v smislu ostani doma, ostani zdrav," pojasnjuje učiteljica razrednega pouka na Osnovni šoli Slave Klavore Maribor Suzana Zajc.

Upanje, da bomo v prihodnosti zaživeli na nekem višjem nivoju

Poleg tega metulj simbolizira tudi pomlad, veselje in preobrazbo. "Pomeni tudi upanje, da bomo na koncu ob povezavi tako z učenci kakor tudi s starši premagali to kugo 21. stoletja in lahko skupaj zaživeli na nekem višjem nivoju," pravi ravnatelj šole Danijel Lilek.

Metulj upanja je projekt, ki je nastal iz ene učne ure med šolanjem na daljavo. "To sem pripravila kot delo v okviru likovnega pouka, torej da otroci izdelajo metulja, ga prilepijo na okno in postavijo nekam na vidno mesto, da se med seboj pozdravljamo," pojasnjuje Zajčeva.

Projekt se je začel v Mariboru, metulji upanja pa zdaj letijo po vsej Sloveniji

Njena zamisel se je nato razširila po mariborskih šolah, zdaj pa metulji upanja množično letijo po vsej Sloveniji. Metulja lahko naredi vsak, ki ima le malo domišljije. "V tem času gledamo na to, da otroke zaposlimo s tem, kar je mogoče dobiti doma in v naravi," pravi Zajčeva. Izdelava metulja je hitra in enostavna, tako da ga lahko izdelate tudi vi in svojim prijateljem sporočite, da jim želite le najboljše, in jim pošljete žarek upanja, so še poročali na Planetu.