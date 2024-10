V izgoreli lupini šolskega avtobusa odkrili 23 trupel #video

Na avtocesti v predmestju tajske prestolnice Bangkok se je v torek ponesrečil šolski avtobus z 38 otroki in šestimi učitelji iz šole Wat Khao Phraya, ki so se peljali z ekskurzije. Umrlo je več kot 20 ljudi. V izgoreli lupini vozila so reševalci odkrili 23 trupel, 16 učencev in tri učitelje zdravijo v bolnišnici.

Ni znano, koliko je med preminulimi otrok. Trupla žrtev so bila tako močno ožgana, da še ni jasno, koliko je bilo odraslih in koliko otrok, ki so bili stari med šest in petnajst let. Na avtobusu sta bila poleg potnikov še dva voznika.

Šestnajst učencev in tri učitelje so odpeljali na zdravljenje v bolnišnico, je dejal minister za promet Suriya Juangroongruangkit in dodal, da vzrok za incident še preiskujejo.

Premier Paetongtarn Shinawatra je v objavi na družbenem omrežju X izrazil sožalje družinam in povedal, da so bili otroci na ekskurziji iz province Uthai Thani, približno 250 kilometrov severno od prestolnice.

Po navedbah očividcev je najverjetneje razneslo sprednjo gumo avtobusa. Voznik je izgubil nadzor nad vozilom, ki se je nato zaletelo v zaščitno ograjo, kar naj bi bil razlog za smrtonosni požar, je poročal Reuters.