Potapljači so bili z iskanjem osebe v Krki neuspešni

Potapljači so danes popoldan v reki Krki iskali pogrešano osebo, a je žal niso našli.

Ob 14.41 so v reki Krki ob Zupančičevem sprehajališču v Novem mestu potapljači podvodne reševalne službe Novo mesto iskali pogrešano osebo, so sporočili z Uprave za zaščito in reševanje.

Osebe niso našli, so še navedli v poročilu Centra za obveščanje.

Koga iščejo in druge podrobnosti o pogrešani osebi, niso znane.