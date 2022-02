Pogrešana: po skoraj treh letih so jo našli v skrivni sobici pod stopniščem

Policisti so pred časom prejeli namig, da je pogrešana deklica na skriti lokaciji v hiši v Saugertiesu v New Yorku. V ponedeljek so pridobili nalog za preiskavo hiše.

Detektiv je skozi razpoko v stopnišču zagledal otroške nogice. Z orodjem so odstranili več lesenih stopnic in našli zdaj že šestletno Paislee in njeno mamo, 33-letno Kimberly Cooper, ta nad deklico nima skrbništva, poroča DailyMail.

A 6-year-old girl who was reported missing more than two years ago was found yesterday stashed under a staircase in Ulster County.



Here's what we know about the search for Paislee Shultis.https://t.co/lMuKItesW5 pic.twitter.com/bll5S1OH1Q — Matt Spillane (@MattSpillane) February 15, 2022

Policisti so deklico odpeljali na policijsko postajo, kjer so jo pregledali reševalci. Ugotovili so, da je njeno zdravstveno stanje kljub razmeram, v katerih je živela, dobro.

Po izginotju so policisti sicer sumili, da so jo ugrabili njeni biološki starši Kimberly Cooper in Kirk Shultis Jr. Njeno biološko mamo, 32-letnega Kirka Shultisa Jr. in 57-letnega Kirka Shultisa, ki so bili v hiši, so aretirali. Obtoženi so kaznivega dejanja posega v skrbništvo nad osebo in ogrožanja otrokove blaginje.

Missing since 2019, Paislee Shultis was found with her non-custodial mother, in a secret compartment beneath basement stairs in a Saugerties, #NY home. Police had believed for some time Paislee had been abducted by her biological parents who did not have custody. pic.twitter.com/z7mVHL9oip — Ben Nandy (@BenNandyNews) February 15, 2022

Deklica se je vrnila k zakonitemu skrbniku in svoji starejši sestri.