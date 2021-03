Potapljači iz Ljubljanice potegnili tono odpadkov #foto

V tradicionalni akciji čiščenja Ljubljanice in njenih nabrežij so člani Društva za podvodne aktivnosti Vivera in Slovenske potapljaške zveze v soboto potegnili približno tono odpadkov. V akciji je sodelovalo 25 potapljačev Slovenske potapljaške zveze, pa tudi gasilci, reševalci, ribiči in ostali prostovoljci.

Ekološko-čistilna akcija Ljubljanica 2021 je letos potekala tridesetič, v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana jo je pripravilo Društvo za podvodne aktivnosti Vivera, so sporočili iz podjetja Spar Slovenija, ki je podpornik pobude. Kljub izzivom, ki so jih prinesle izredne razmere zaradi epidemije covid-19, so Ljubljanico sodelujoči očistili od Ribiškega doma Barje na Livadi do Gradaščice.

Iz reke potegnili tudi vrečo registrskih tablic

Akcija se je izkazala za uspešno, saj so iz reke na kopno potegnili tono odpadkov, med katerimi so bili prometni znaki, koši za smeti, kolesa in celo vreča registrskih tablic.

"Potapljači svojo ljubezen do potapljanja združujemo z ljubeznijo do narave tako, da vsako leto čistimo jezera, reke in morje, ki so velikokrat prepolni odpadkov in drugih predmetov, ki vanje ne sodijo," je izpostavil predsednik Vivere Miro Potočnik.

Čiščenje Ljubljanice vsako leto poteka ob robu svetovnega dneva voda. Ta je bil 22. marca.

Foto: Propiar

Foto: Propiar

Foto: Propiar