Poslanci zahtevajo izredno sejo o boju proti korupciji

Z zahtevo za sklic izredne seje poslanci želijo, da se razprava o aktualnem deviantnem dogajanju in korupciji preseli na organiziran, transparenten in javni forum DZ in da ta kot zakonodajno telo skupaj z izvršilno vejo oblasti pripravi ustrezne ukrepe in rešitve.

Z zahtevo za sklic izredne seje poslanci želijo, da se razprava o aktualnem deviantnem dogajanju in korupciji preseli na organiziran, transparenten in javni forum DZ in da ta kot zakonodajno telo skupaj z izvršilno vejo oblasti pripravi ustrezne ukrepe in rešitve. Foto: Shutterstock

DZ bi v skladu z njihovim predlogom vladi med drugim predlagal, da zaradi porasta koruptivnih dejanj opravi temeljito analizo zakonodaje in podzakonskih predpisov, ki urejajo preprečevanje korupcije in kaznovalno pravo, na podlagi ugotovitev pa po potrebi pripravi predloge zakonodajnih sprememb, ki bodo izboljšali učinkovitost ukrepov za omejitev tveganj za korupcijo, kaznivih dejanj ter drugih neetičnih in nedovoljenih ravnanj in vplivanja.

Ob tem bi pobudniki izredne seje vladi predlagali, da državnemu zboru v najkrajšem mogočem času predloži predlog prenovljene Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji, katere pripravo v skladu z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije koordinira Komisija za preprečevanje korupcije (KPK).

Poslanec Borut Sajovic Foto: Ana Kovač

Kot pojasnjujejo predlagatelji, številni politični akterji skušajo s pomočjo povezanih medijev ter vojske lažnih računov na družbenih omrežjih preusmeriti dogajanje od sebe ter zanj okriviti druge, pri tem pa po vzoru skrajnih političnih gibanj iz tujine igrajo na čustva in strah.

Z zahtevo za sklic izredne seje poslanci želijo, da se razprava o aktualnem deviantnem dogajanju in korupciji preseli na organiziran, transparenten in javni forum DZ in da ta kot zakonodajno telo skupaj z izvršilno vejo oblasti pripravi ustrezne ukrepe in rešitve.

"Korupcija namreč ni zgolj nek imaginaren pojem, ampak ima resne posledice za življenje in premoženje ljudi in podjetij, za njihovo varnost ter tudi za okolje," so v pobudi zapisali poslanci treh vladnih strank.

Pri tem navajajo zadnji primer medijskega razkritja domnevnih koruptivnih praks na Darsu, pa tudi razkritje, da naj bi del denarja za čiščenje vodotokov v zameno za podelitev koncesije šel medijem, ki so povezani s stranko SDS. Spominjajo tudi na milijone evrov v času epidemije covid-19, ki so izpuhteli v mandatu prejšnje vlade, ter na afero "Glupi davki" in nekdanjega ministra Andreja Vizjaka.

"Iz opisanega je jasno razvidno, da so pogosto tisti, ki najbolj glasno govorijo o poštenju in najbolj besno drugim očitajo korupcijo, tudi tisti, ki imajo največ dela, da počistijo pred svojim pragom. V strankah koalicije pred tem pogovorom ne bežimo, ampak ga skušamo s to zahtevo za izredno sejo začeti," so zapisali v pobudi.