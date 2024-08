Poslanci SDS za nujno sejo odbora o vsebini osnutka prenovljenega NEPN

"Pri nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu se namreč ni možno izogniti občutku, da je bil dokument izdelan za potrebe nadaljevanja že zastavljenega zelenega prehoda s poudarkom na solarizaciji Slovenije, kjer se zasledujejo interesi nekaterih posameznikov," so v zahtevi za sklic nujne seje pristojnega odbora zapisali v največji opozicijski poslanski skupini.

Načrtovana nadaljnja hitra širitev uporabe sončnih elektrarn po njihovi presoji odpira tudi vprašanje stabilnosti elektroenergetskega sistema, posebej ob nenadzorovani proizvodnji ob poletnih vrhuncih.

"Ob predvidevanju projekcij proizvodnje električne energije iz sonca v NEPN je popolnoma jasno, da bo slovenski elektroenergetski sistem, bolj kot se bomo približevali letnici 2030, postajal bolj nestabilen oziroma z drugimi besedami bližje razpadu," so opozorili.

Obenem dokument tudi v luči umika iz energetske rabe premoga do 2033 naj ne bi ponujal odgovorov za primere nenadnega padca samooskrbe z elektriko, kot je bil leta 2022, ko je zaradi težav pri izkopu premoga v Velenju in proizvodnji elektrike v šoštanjski elektrarni, remonta v krški nuklearki ter izjemno slabe hidrologije pokritost porabe z domačo proizvodnjo padla na 70 odstotkov.

Posledica tega je bila potreba po državni pomoči za oba energetska stebra, saj je bilo treba uvoziti električno energijo po visokih cenah iz tujine, so spomnili v poslanski skupini SDS.

Moti jih tudi, da se v okviru prenove NEPN napovedujejo "nerazumne omejitve in zaostritve pogojev prometa, brez ponudbe učinkovitega javnega prevoza".

Nove prepovedi in davki na področju prometa?

Z ukrepi, kot so uskladitev voznih redov, povečanje pogostosti voženj in podobno, je treba po njihovem prepričanju poskrbeti, da bo javni prevoz uporabniku bolj prijazen. Namesto tega pa se po mnenju poslancev SDS pripravljajo "nove prepovedi in davki na področju prometa, ki bodo šli v škodo voznikov avtomobilov".

Med zanje spornimi zamislimi so navedli preučitev možnosti omejitev hitrosti na 30 kilometrov na uro v naseljih, zmanjševanja števila parkirnih mest, ukinjanja parkirnih mest za javne uslužbence, povečevanja stroškov cestnin za osebni motorni promet in uvedbe taks za vstop v mestna središča.

V poslanski skupini SDS menijo, da na področju energetike in trajnostnega prometa Slovenija potrebuje "konkretne in izvedljive ukrepe, ki bodo šli v korist prebivalcem Slovenije in ne na njihovo škodo". "Rešitve morajo biti realne, saj se lahko v nasprotnem primeru ukrepi izkažejo za kontraproduktivne," so prepričani.

Pri tem predlagajo, da odbor po končani razpravi ministrstvo za okolje, podnebje in energijo pozove, da v NEPN opredeli oziroma predvidi izdelavo modeliranja obnašanja slovenskega elektroenergetskega sistema za obdobje enega leta v primeru prekinitve proizvodnje električne energije iz premoga v šoštanjski termoelektrarni.

NEPN v vladno obravnavo konec poletja?

Ministrstvo bi moralo v okviru NEPN opredeliti tudi posledice drastičnega dviga deleža sončne energije, kot ga predvideva NEPN, na področju trajnostne mobilnosti in prometne politike pa bi moralo določiti ukrepe, ki sledijo optimizaciji v prometu.

Vlada naj bi osnutek predloga prenove NEPN po pričakovanjih obravnavala konec poletja in ga nato posredovala Evropski komisiji. Slovenija je tako kot večina članic EU s tem že zamudila rok za oddajo prenovljenih načrtov. Po evropski uredbi naj bi države svoje posodobljene NEPN Komisiji posredovale do konca junija.