Poslanci ne bodo razpravljali o različnih interpretacijah vladnih odlokov

Poslanske skupine SD, LMŠ in SAB so umaknile zahtevo za sklic nujne seje parlamentarnega odbora za gospodarstvo, na kateri bi morali danes popoldne razpravljati o negativnih posledicah različnih interpretacij vladnih odlokov. Seja je zato odpovedana. Iz obvestila državnega zbora o odpovedi sicer ni razvidno, zakaj so se odločili umakniti zahtevo za sklic seje.

Predlagatelji so v zahtevi za sklic seje zapisali, da so nekatere dejavnosti popolnoma zaprte, druge pa poslujejo z bistveno manjšimi omejitvami ob enakih tveganjih, ne da bi to lahko utemeljili s strokovnimi stališči. "Zato se postavljajo tudi upravičeni dvomi o učinkovitosti omejevalnih ukrepov, ki prizadenejo le določene dejavnosti," so poudarili. Vladi med drugim očitajo, da se pravila spreminjajo, potem ko jih vladajoči kršijo, poroča STA.

Poslanci opozicije umaknili zahtevo za sklic seje

Kot so dodali, je že od izbruha epidemije covid-19 jasno, da vse dejavnosti ne nosijo enakega bremena v prizadevanjih za zajezitev širjenja okužb. "Do prenosa okužb prihaja, kadar so ljudje v tesnem stiku. Popolnoma vseeno je, s kakšnim namenom je do tega stika prišlo ali kako viden je za javnost. To dejstvo je vlada pri snovanju omejevalnih ukrepov zanemarila," so zapisali.

Tri opozicijske stranke so odboru v sprejem predlagale več sklepov, med drugim bi vladi priporočili, naj ukrepe v gospodarskih dejavnostih utemelji na strokovnih ocenah in pripravi poseben nabor kompenzacijskih ukrepov za tiste dejavnosti, ki jim je bilo zaradi preprečevanja okužb prepovedano poslovanje. Seja bi morala biti danes popoldne, a je bila po tem, ko so poslanci SD, LMŠ in SAB umaknili zahtevo za sklic seje, odpovedana.