Poslanci danes tudi o sumih nezakonitega financiranja strank

Državni zbor bo danes sklenil redno novembrsko sejo. Poslanci bodo med drugim obravnavali predlog novele zakona o varstvu okolja, ki so ga v DZ konec septembra vložile nevladne organizacije in predvideva izenačitev standardov za sosežigalnice in sežigalnice, ter predlog deklaracije o trenutnih razmerah na območju Palestine in Izraela.

Poslanci bodo sklepni del redne mesečne seje začeli na za javnost zaprtem delu, na katerem se bodo seznanili s tajnim delom vmesnega poročila preiskovalne komisije DZ, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja strank. Z javnim delom vmesnega poročila, ki ugotavlja domnevno obvodno financiranje SDS prek medijev v lasti stranke, se je DZ seznanil že v petek. O potrditvi celotnega vmesnega poročila pa bodo poslanci odločali na današnjem glasovanju.

Prva obravnava predloga sprememb zakona o varstvu okolja

Sledila bo prva obravnava predloga sprememb zakona o varstvu okolja, ki so ga v parlamentarni postopek, potem ko so v okviru kampanje Naj Anhovo zadiha zbrali potrebnih 5.000 overjenih podpisov podpore državljanov, vložili nevladniki. Predlog predvideva izenačitev standardov, ki veljajo za sosežigalnice, s tistimi, ki veljajo za sežigalnice. Trenutno namreč za cementarne veljajo milejši pogoji za sežig odpadkov kot za sežigalnice.

Predlagatelji želijo s predlagano novelo zagotoviti tudi učinkovitejši nadzor nad temi standardi, in sicer prek uvedbe pogostejšega monitoringa in večje transparentnosti, saj bi morali biti podatki sproti objavljeni in javno dostopni.

Podporo predlaganim spremembam so že septembra napovedali v koalicijski stranki Levica, nasprotujejo pa jim predstavniki gospodarskih združenj, češ da podjetjem prinašajo dodatne stroške in administrativna bremena.

Na dnevnem redu seje je tudi predlog deklaracije o trenutnih razmerah na območju Palestine in Izraela, kjer od 7. oktobra potekajo spopadi med izraelsko vojsko in palestinskim oboroženim gibanjem Hamas. V Gazi so sicer še za dva dni podaljšali prekinitev ognja. Številni politiki z vsega sveta, vključno s slovensko zunanjo ministrico Tanjo Fajon, so v zadnjih dneh pozvali k vzpostavitvi trajnega premirja.