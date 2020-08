Poslabšanje v Nemčiji: v zadnjem dnevu največ okužb od začetka maja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Nemčiji so v zadnjem dnevu zabeležili 1226 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, kar je največ od začetka maja, je danes sporočil nemški Inštitut Robert Koch. Skupno so v Nemčiji do zdaj potrdili več kot 218 tisoč okužb z novim koronavirusom.