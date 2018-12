Poskrbite, da vam zaradi božičnega drevesa ne bo zagorelo stanovanje #video

Za številne ni pravega vzdušja brez prazničnega okrasja. A prav različni okraski, med njimi lučke in adventni venčki, so lahko krivi za izbruh požara doma. Zakaj zagori in kako se plamenom izogniti.

Samo 15 sekund je potrebnih in vaše stanovanje lahko postane žareča bakla. Meja med življenjem in smrtjo je torej manj kot minuta. Pa je vredno tvegati in kupiti necertificirane novoletne lučke glede na dejstvo, da vam privarčevanih 10 evrov lahko uniči življenje?

Tržni inšpektorat vsako leto novembra in decembra preverja svetlobne nize in novoletne okrasne osvetlitve. Najpogosteje se pojavljajo napake in pomanjkljivosti pri oznakah - na proizvodih mora biti oznaka CE - in identifikacijah proizvoda, včasih so prekratki kabli, nimajo priloženih ustreznih navodil in opozoril, nimajo ustreznih oznak namena uporabe ali označenih stopenj zaščite pred vdorom vode in prahu.

Lani so testirali šest vzorcev različnih lučk in novoletnih okraskov. Kar trije izmed teh so bili neskladni, pri čemer je bil eden zelo nevaren in priglašen v sistem RAPEX za hitro izmenjavo informacij med državami članicami EU o nevarnih proizvodih.

V Triglavu lani zabeležili nekaj sto požarov

Na Zavarovalnici Triglav so imeli lani decembra v primerjavi z letnim povprečjem za 60 odstotkov več škod. Samo zaradi novoletne dekoracije so zabeležili nekaj 100 požarov.

"Največ požarov v tem času povzročijo razne sveče, predvsem sveče na adventnih venčkih, pa tudi druge okrasne svečke, ki so ali postavljene na neprimernem mestu, ko je nekje v bližini kakšen vnetljiv material, ali pa včasih zgodi tudi to, da kakšni otroci ali pa domače živali prevrnejo sveče," je pojasnil Boris Kuhelj, direktor osrednjega regijskega škodnega centra v Zavarovalnici Triglav.

Lučk ne smemo pustiti brez nadzora

Okrasne razsvetljave ne smemo pustiti brez nadzora. Če pa se kljub vsemu vname ogenj, pa Kuhelj priporoča, da ljudje ne zganjajo panike in poskrbijo za lastno varnost. Najprej morajo lučke izklopiti iz elektrike, šele potem začnejo gašenje, da ni nevarnosti električnega udara.

Največ pa lahko k varnejši rabi okrasne razsvetljave pripomoremo sami.

Velika nevarnost za nastanek požarov je tudi nepravilna uporaba pirotehnike.