Poskrbimo za brezskrbne trenutke v naravi z našim kosmatincem

Oglasno sporočilo

Prijetne zunanje temperature in sončno vreme nas kar vlečejo v naravo, na sprehode in k drugim aktivnostim z našimi kosmatinci, zavedati pa se moramo, da smo ljudje in živali v tem času bolj izpostavljeni klopom in drugim zajedavcem, ki prežijo na nas na travnikih in v gozdovih.

Klopi so nevarni zunanji zajedavci, ki se skrivajo pod listjem, v travi, gosti podrasti in grmovju ter čakajo na gostitelja, ki ga zaznajo z receptorji. Bolj kot klopi so nevarne številne bolezni, ki jih prenašajo. Ljudi lahko okužijo s klopnim meningoencefalitisom in boreliozo, pse pa še s tremi drugimi boleznimi, ki prav tako resno ogrozijo njihovo zdravje. Zato je ključno, da psa po vsakem sprehodu temeljito pregledamo in klope odstranimo.

Še neprisesani klopi na živali predstavljajo nevarnost tudi za ljudi, saj ista vrsta klopov zajeda tako pse in mačke kot ljudi. Na trgu je veliko pripravkov za zaščito psov pred klopi, vendar je treba poudariti, da verjetnost prenosa bolezni s klopa na psa zmanjša kontaktni učinek zdravila.

Takšno zdravilo je Ataxxa®, saj že stik s kožo ali dlako zdravljene živali povzroči pogin klopa, še preden se prisesa.

Poleg klopov so v tem času zelo aktivne tudi bolhe. Na psa ali mačko se lahko prenesejo z drugih živali, iz okolice, lahko pa jih domov prinesemo tudi lastniki, na primer na obleki ali čevljih. Bolhe so v srednjem veku s podgan na ljudi prenašale kugo ali t. i. črno smrt, danes pa so z njimi pri živalih povezane predvsem bolezen mačje praske, rikecijske okužbe in okužbe s trakuljami. Preobčutljivost za boljši ugriz oz. slino pa je najpogosteje opisana alergijska reakcija pri psih in mačkah. Bolhe pa ne predstavljajo le tveganja za zdravje živali, ampak so tudi velik higienski problem. Odrasle bolhe, ki jih vidimo na živali, namreč predstavljajo le 5 % populacije, ostalih 95 % pa je v obliki jajčec, ličink in bub razseljenih po vsem bivalnem prostoru ter povsod tam, kjer se zadržujejo psi in mačke. Bolhe so aktivne vse leto, še posebej pa spomladi in jeseni, ker je okolje bolj vlažno, temperature pa so zmernejše. Pri zdravljenju je pomembno, da ne uničujemo le odraslih zajedavcev, ki so na živali, ampak zatiramo tudi njihove razvojne oblike, ki so v okolici živali, pogosto tudi v naših domovih.

Kako vemo, da je naš hišni ljubljenček dobil bolhe?

Pes ali mačka, ki imata bolhe, se običajno praskata. Številni psi pa niso občutljivi za bolšjo slino in se v začetni fazi bolhavosti le sem in tja popraskajo. Ker zaradi tega začetne težave težje opazimo, so izredno pomembni preventivni ukrepi. Ob pregledovanju kožuščka lahko opazimo skupek črnih pikic med dlako. To je mesto, kjer se je bolha hranila in iztrebila. Če damo ta skupek na mokro vato, se bo obarval s krvjo v iztrebkih. Prvih bolh na psu običajno ne najdemo. Ko pa kakšno najdemo, to pomeni, da jih je tudi v okolici, kjer se žival giblje, že ogromno. Če se bolhe v stanovanju preveč zaredijo, je treba pomoč poiskati pri službi za dezinsekcijo, ki je neprijeten in drag postopek.

Za odpravo bolh je prava rešitev Fypryst Combo

Fypryst® Combo je zdravilo, ki poleg klopov in uši uničuje tudi odrasle bolhe ter njihova jajčeca, ličinke in bube na živali in v njeni okolici. Uporablja se enkrat na mesec, kadar so pri psih ali mačkah glavni problem bolhe. Leta 2017 je prejel posebno nagrado Easy to give, ki jo podeljuje ugledno evropsko združenje za medicino mačk. Nagrajujejo zdravila za mačke, katerih prednost je enostaven in čim manj stresen nanos. Pri Fyprystu® Combo so izpostavili prednost gladkih, zaobljenih robov ampule, ki ob stiku s kožo ne povzročajo draženja.

Notranji zajedavci niso nevarni samo za živali, ampak tudi za ljudi

Psi in mačke se lahko zdijo popolnoma zdravi, a v sebi nosijo notranje zajedavce (gliste in trakulje). Če jih je veliko, lahko zlasti pri mladičih povzročijo številne nevšečnosti, med drugim napet trebuh, drisko, bruhanje, slabokrvnost, dihalne motnje, celo pogin. Živalski zajedavci se lahko prenesejo tudi na ljudi, na primer prek onesnažene zelenjave, pri otrocih z igro v peskovniku in prek tesnega stika z ljubljenčkom. Okužba z zajedavci se lahko pri ljudeh izrazi v poškodbi notranjih organov, ki jo povzročijo po telesu potujoče ličinke. Opisani so celo primeri, ko je ličinka prišla v oko in povzročila trajno slepoto. Zato je zelo pomembno, da skrbimo za osebno higieno (umivanje rok), se izogibamo stiku z nepoznanimi živalmi, dosledno pobiramo iztrebke svojega psa in seveda redno odpravljamo črevesne zajedavce.

Psa ali mačko razglistimo vsaj 4-krat na leto, na tveganih območjih (območja, kjer so otroci, skupna dvorišča, nosečnice, starejši, bolniki) pa se priporoča razglistenje 1-krat na mesec.

Za enostavno in hitro zatiranje glist in trakulj priporočamo Krkina zdravila iz družine Dehinel , ki učinkovito delujejo na najpogostejše zajedavce pri psih in mačkah.

Besedilo obravnava izdelek brez recepta. Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmacevtom.

Naročnik oglasnega sporočila je Krka, d.d., Novo mesto.