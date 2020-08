Poročilo o ugotovitvah iz nadzora nad delom NPU najpozneje 15. oktobra

Policija bo prvo poročilo o načrtovanih nadzorih na Nacionalnem preiskovalnem uradu (NPU) še danes posredovala ministru za notranje zadeve Alešu Hojsu. Kot so pojasnili za STA, poročilo vsebuje zgolj podatke o načrtovanih aktivnostih za realizacijo usmeritev ministra, nadzori pa morajo biti opravljeni do 30. septembra.

Nadzorna skupina mora nadzor opraviti do 30. septembra. Vodja nadzora bo moral napisati poročilo o ugotovitvah in ga v roku 15 dni po končanem nadzoru poslati v. d. generalnemu direktorju policije.

Nadzor nad delom NPU je bil že decembra lani uvrščen v letni načrt nadzorov, so pojasnili na Generalni policijski upravi. Tako se je v. d. generalnega direktorja policije Andrej Jurič odločil, da bo nadzorna skupina, ki že izvaja ta strokovni nadzor, preverila tudi aktivnosti policije v primerih preiskave suma storitve določenih kaznivih dejanj, kot je zahteval minister Hojs, piše STA.

Nadzorna skupina vsebinsko ne bo ponovno odpirala primerov

Na policiji so poudarili, da nadzorna skupina vsebinsko ne bo ponovno odpirala primerov, niti se ne bo opredeljevala do usmeritev državnega tožilca, pač pa bo preverila ukrepe policistov po zaznavi suma storitve kaznivih dejanj, ali so policisti o sumih celovito obveščali pristojnega tožilca ter ali so ravnali v skladno z njegovimi usmeritvami. Preverjanje bo potekalo na enak način kot v drugih primerih zahtev za poročanje ministra, so še dodali na policiji.

Med primeri so namreč tudi taki, kjer je vodenje že prevzel državni tožilec, kar so kot sporno videli nekateri varnostni strokovnjaki. Policijski sindikat Slovenije pa je pripravil pravno mnenje, iz katerega izhaja, da so usmeritve in navodila ministra pravno nedopustni.

Foto: Tina Deu Minister za notranje zadeve Hojs je odredil revizijo nekaterih preiskav NPU, in sicer v Banki Slovenije iz leta 2012, primera domnevne zlorabe prevladujočega položaja družbe Pro Plus pri televizijskem oglaševanju, lani zavržene kazenske ovadbe bančnikov iz NLB v primeru Farrokh, primera domnevne korupcije v zdravstvu pri nakupu žilnih opornic ter primera preiskave sumov nepravilnosti na otroški srčni kirurgiji, piše STA.

Kot so v minulih dneh pojasnili na ministrstvu, se je za revizijo odločil, ker so zavrženja ovadb "lahko tudi posledica slabo opravljenega dela policije in ne zgolj nedolžnosti osumljenih". Za ravno naštete primere pa, ker da je bil NPU glede teh deležen največ kritik.

Kritike iz politike in policijskega sindikata

Odreditev nadzora nad delom NPU je minuli teden močno odmevala. Kritike, ker da je tak nadzor nesprejemljiv ali celo protizakonit, so na ministra letele tako iz dela politike kot tudi iz Policijskega sindikata Slovenije.

Iz opozicijske SD so danes Hojsa, tožilstvo in NPU pozvali k predložitvi dokumenta, iz katerega izhaja, da je bil Hojs seznanjen, da državno tožilstvo ne usmerja več policijskih postopkov glede sumov kaznivih dejanj v izpostavljenih petih primerih.

Po poročanju spletnega portala 24ur.com pa naj bi bila zoper Hojsa tudi že vložena kazenska ovadba zaradi suma zlorabe uradnega položaja. Kdo naj bi ga ovadil, portal ne poroča, še piše STA.