Logarjeva: Porast okužb v Sloveniji je skrb vzbujajoč #video

V torek so v Sloveniji potrdili 29 novih primerov okužbe z novim koronavirsom, ena oseba je umrla. Skupno število potrjenih primerov okužbe je 2.006. Do zdaj je zaradi covid-19 umrlo 115 ljudi. Največ novih okužb so potrdili v Hrastniku, kjer je novih primerov šest, sledijo Trbovlje in Ljubljana z dvema.

"V prejšnjem tednu smo upali, da bomo imeli v tem tednu številke bolj med 15 in 20, tako da to definitivno nakazuje, da imamo kroženje virusa znotraj populacije. Zelo malo je primerov, ki so povezani s tujino, kar pomen, da smo ta del nekako obvladali," je uvodoma dejala Mateja Logar s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja pri Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana.

Nakazujejo se številna žarišča

Nakazujejo se številna žarišča, je dejala in omenila najbolj znana Hrastnik in Prekmurje. "Verjetno je še kje kakšno, ki ga v takšni meri še nismo zaznali, tako da se epidemiologi na terenu trudijo zaznati vse primere, popisati kontakte. Res je pomembno, da ljudje, ki so okuženi in jih epidemiologi kontaktirajo, res povedo za vse kontakte. Tu ne gre za to, da bi kogarkoli lovili, ampak za to, da najdemo vse mogoče pozitivne in na ta način preprečimo nadaljnje širjenje," je pomembnost pravih informacij poudarila Logarjeva.

Pojasnila je, da niso ogroženi le starejši v domovih, temveč ima lahko vsak v svojem domačem okolju svojca, ki je starejši ali ima imunsko oslabelost.

"Če sam ne veš, da si okužen, boš še vedno hodil k njemu, mu pomagal in ga na ta način ogrožal. Če bo takšen svojec zbolel, pa je velika verjetnost, da bo šlo za težji potek bolezni s potrebo po bolnišničnem zdravljenju ali celo zdravljenju v enotah za intenzivno zdravljenje," je dejala Logarjeva.

Naraščanje števila okužb je skrb vzbujajoče

Porast števila primerov z okužbo, ki se pomika proti številu 30, je po njenem mnenju skrb vzbujajoč. "Nekako smo imeli vsaj nakazan lep trend umirjanja oziroma stabilnega stanja, česar pa v tem tednu na žalost ne nadaljujemo. Sicer je res, da je veliko število okužb v žariščih, ampak kljub vsemu se pojavljajo novi kraji z novimi okužbami. To je neko novo mikrožarišče, ki ga potem v naslednjih dneh sicer spremljamo, ampak zagotovo se tam najdejo sekundarni primeri," je pojasnila.

Okužbe so precej razpršene. Kot je dejala Logarjeva, so še vedno najbolj na udaru Osrednjeslovenska regija, Gorenjska, pa predvsem Prekmurje, delno Štajerska. Kot je bilo tudi v prejšnjem obdobju, je najmanj obolelih na Primorskem, a se situacija zelo hitro spreminja, zato je napovedovanje, kako se bodo stvari premaknile v prihodnjih dneh, nemogoče.

V intenzivni enoti v Ljubljani se trenutno zdravi en bolnik z okužbo. Foto: Matej Povše

Pri zadnjem primeru smrti je šlo za starejšega bolnika z zelo številnimi pridruženimi boleznimi, je pojasnila. Po njenih besedah je že v bolnišnico prišel z zelo napredovano težko klinično sliko in kljub vsem ukrepom z intenzivnim zdravljenjem zdravnikom ni uspelo obrniti poteka bolezni, zato je gospod včeraj zjutraj umrl.

Glede trenutnega stanja je Logarjeva dejala, da so včeraj sprejeli bolnico srednjih let, ki je za zdaj stabilna in na navadnem oddelku.

"V intenzivni enoti je trenutno en bolnik, tako da je bilo v primerjavi z dnevom pred tem manj novih sprejemov, preostalo stanje na samem oddelku pa je stabilno," je povzela stanje na infekcijski kliniki.

V tem tednu lahko pričakujemo nove prenose in nove okužbe

Kot je dejala, bi težko rekla, da je stanje pod nadzorom, saj še vedno potekajo prenosi okužb.

"Glede na to, da to traja že kar nekaj časa, težko rečemo, da so vse okužbe posledica nekega primarnega vnosa, zato bodo v tem tednu verjetno nastali še dodatni prenosi," je napovedala in dodala, da bo zagotovo nove okužbe odkrilo tudi novo napovedano testiranje.

Kot je dejala, je treba trenutno vse ukrepe usmeriti v to, da se naredijo tri cone – da so tisti, ki so znano okuženi, ločeni od tistih, ki niso. Prav tako je to pomembno pri primerih, kjer ni jasno, ali so bili v stiku z okuženimi, torej v srednji coni, saj pri teh ni mogoče napovedati, ali in kdaj bodo postali pozitivni, in tako ponovno predstavljajo vir okužbe.

"Novi ukrepi ne bodo čarobna paličica, ki bo rešila vse naše probleme"

Sprejemanje novih ukrepov po besedah Logarjeve ne bi rešilo veliko. "Neki novi ukrepi ne bodo čarobna palčka, ki bo rešila vse naše probleme. Gre res za to, da se držimo tega, kar že vemo, da je učinkovito. Vsekakor vemo, da je učinkovito, da se ljudje ne združujejo v večje skupine, da ni druženja v zaprtih prostorih, kar se še vedno dogaja, da upoštevamo omejevanje združevanja na deset oziroma v izjemnih primerih na 50 ljudi," je ponovila pomembnost upoštevanja ukrepov.

Do konca tedna lahko pričakujemo nove prenose okužb in na novo ugotovljene okužbe na testih. Foto: Bojan Puhek

Ob načrtovanju nekega dogodka je zelo modro, da se odločimo, da je ta nekje na prostem, kjer je bistveno manjša verjetnost, da se zgodi okužba, je dejala.

"Dobro je, da skrajšamo takšne dogodke. Namesto da neko družinsko praznovanje traja celo popoldne, se raje dobimo za krajši čas nekje zunaj v naravi, kar je ravno tako lahko prijetno," je predlagala.

Ponovila je tudi, naj v zaprtem prostoru, kjer je večje število ljudi, uporabljamo maske. "Te morajo biti pravilno nameščene čez nos in usta in ne pod nos in pod brado, ker maska, ki je nameščena nepravilno, ne nudi nobene zaščite," je poudarila Logarjeva.

Ni pozabila omeniti ključnih ukrepov, kot so umivanje in razkuževanje rok ter vzdrževanje medsebojne razdalje vsaj meter in pol, hkrati pa je pomembo, da ne glede na to, ali smo znotraj ali zunaj, nismo v zelo tesnih kontaktih, če pri tem ne gre za družinske člane, je sklenila.