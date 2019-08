Popoldne nas čaka prava poletna vročina #video

Prek vzhodne in srednje Evrope se pomika oslabljena hladna fronta. Od severovzhoda k nam priteka razmeroma vlažen in prehodno nekoliko manj topel zrak. Danes bo na Primorskem večinoma sončno, drugod pa sprva bolj oblačno s kakšno ploho ali nevihto.

Čez dan se bo delno zjasnilo, popoldne pa bodo v hribovitem svetu nastajale posamezne plohe in nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem pa do okoli 32 stopinj Celzija.

V soboto bomo imeli več sonca

V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo ponekod nastale posamezne plohe in nevihte. Burja na Primorskem bo do večera ponehala. Jutranje temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 25 do 30, na Primorskem pa do okoli 32 stopinj Celzija.

V začetku prihodnjega tedna nas čaka ohladitev

V nedeljo bo večinoma sončno, popoldne pa v notranjosti države lahko nastane kakšna nevihta. V ponedeljek bo sprva še deloma sončno, popoldne pa bodo vse pogosteje nastajale plohe in nevihte. Padavine se bodo do večera okrepile in zajele vso Slovenijo.