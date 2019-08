Prihaja ohladitev, temperature bodo padle za vsaj deset stopinj Celzija #video

Nad severnim Atlantikom je ciklonsko območje, nad zahodno in južno Evropo pa je območje visokega zračnega tlaka. Oslabljena vremenska fronta se bo v noči na petek prek srednje Evrope pomikala proti vzhodu.

Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj Celzija.

V petek se bo delno zjasnilo, nastajale bodo plohe in nevihte

V petek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, mogoče so posamezne plohe. Čez dan se bo delno zjasnilo, popoldne bodo še nastajale krajevne plohe in nevihte. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem okoli 22, najvišje dnevne pa od 24 do 28, na Primorskem do okoli 32 stopinj Celzija.

V soboto in nedeljo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne pa bodo nastale plohe in nevihte. Burja na Primorskem bo v soboto ponehala. V začetku prihodnjega tedna nas nato čaka ohladitev.

Prihaja ohladitev, temperature bodo padle vsaj za deset stopinj

Kot pojasnjuje meteorolog Brane Gregorčič z agencije za okolje (Arso), bomo do vključno nedelje pod vplivom afriško-sredozemske zračne mase, zato bodo omenjeni dnevi topli in soparni, od ponedeljka pa bo srednjo Evropo od severa preplavil atlantski zrak.

"Tudi pri nas za zdaj nekje v noči na torek pričakujemo dež in osvežitev, potem pa bodo dnevne temperature padle vsaj za deset stopinj, če ne še malce več. Ohladitev prihaja že v začetku prihodnjega tedna in potem se temperature na nivo, na katerem so zdaj, vsaj do konca drugega tedna ne bodo vrnile," razlaga Gregorčič.

Hladno obdobje bo sovpadlo z začetkom novega šolskega leta

Ohladitev bo v prvih dneh prinesla temperature od okoli najmanj 15 pa do največ 20 stopinj Celzija. "Če bo oblačen dan z dežjem, potem se bo lahko čez dan ogrelo tudi do samo 15 stopinj Celzija. Če bo dež ponehal in se bo vedrilo, pa se lahko temperature dvignejo do 20 stopinj Celzija, kaj več pa že težko. Zdaj že dolgo ni bilo hladnega obdobja, bo pa tokratno ravno sovpadlo z začetkom pouka," še poudarja Gregorčič.