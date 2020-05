Popoldne bo tudi sončno

Danes bo sprva pretežno oblačno, predvsem v zahodni in severozahodni Sloveniji bodo manjše krajevne padavine. Čez dan se bo oblačnost trgala, popoldne bodo tudi obdobja sončnega vremena. Predvsem na Notranjskem in severovzhodu bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, ob morju in v vzhodni Sloveniji do 23 stopinj Celzija.

Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo posamezne plohe in nevihte. Dopoldne bo pihal jugozahodnik, popoldne in zvečer pa bo zapihal severovzhodnik, na Primorskem pozno zvečer burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne od 21 do 27 stopinj Celzija, piše na spletni strani agencije za okolje (Arso).

V soboto večinoma suho

V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v zahodni polovici Slovenije bodo občasno krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. Spet bo zapihal južni do jugozahodni veter. V soboto bo večinoma suho.

Ob severnem Jadranju se bo krepil jugo

Danes bo v krajih vzhodno od nas in ob Jadranu delno jasno. Drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v krajih zahodno od nas bodo krajevne padavine. Ob severnem Jadranu se bo krepil jugo.

Jutri bo ob Jadranu večinoma sončno. Drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v Alpah bodo krajevne plohe ali nevihte, še piše na spletni strani Arsa.

