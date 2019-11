Poplavljanje Drave: sodelovanje med Slovenci in Avstrijci zelo dobro #video

O povečanem pretoku reke Drave začne v skladu s protokoli in pravilniki avstrijski upravljavec Drave, družba Verbund, obveščati slovenskega, Dravske elektrarne Maribor (DEM), in sicer pri pretoku nad 800 kubičnih metrov na sekundo. Sodelovanje je zelo dobro, zgledno, zatrjujejo v DEM in navajajo, da protokol obveščanja od nekdaj deluje nemoteno.

Sodelovanje v primeru povišanega pretoka reke Drave poteka "na visokem kakovostnem nivoju v smislu proaktivnega komuniciranja", so danes sporočili iz Dravske elektrarne Maribor (DEM), kjer poudarjajo, da brez tovrstnega sodelovanja in komunikacije, ki poteka po več kanalih in na različne načine, upravljanje vodotoka reke Drave kot celote ne bi bilo možno.

Protokol obveščanja deluje nemoteno

"Izjave posameznikov, ki so se te dni pojavljale v medijih in skušale nakazovati na nasprotno, niso na mestu in dišijo po iskanju pozornosti v situacijah, ki za to – milo rečeno – niso primerne," so navedli v DEM.

Ob tem so poudarili tudi, da sam protokol obveščanja od nekdaj deluje nemoteno in je deloval tudi v času poplav novembra leta 2012, "kjer torej ni šlo za težavo v komunikaciji, temveč za odločitev družbe Verbund glede praznjenja bazenov hidroelektrarn, kar je imelo znane posledice".

Kljub poplavljanju Drave so razmere stabilne.

Proti Verbundu vložili okoli 80 tožb

Zaradi posledic poplavljanja Drave novembra 2012 so namreč, kot je znano, na slovenskih sodiščih oškodovanci – med njimi so posamezniki, podjetja, društva, občine in država – proti Verbundu vložili okoli 80 tožb, s katerimi od Verbunda terjajo za 107 milijonov evrov odškodnin. Menijo namreč, da je prav Verbund s svojim ravnanjem in upravljanjem Drave ter na njej zgrajenih akumulacij povzročil velik poplavni val, ki je prizadel prebivalce in občine domala ob celotni strugi reke v Sloveniji. Nobena od vloženih tožb še ni dočakala epiloga.

Ena od večjih je tožba Mestne občine Maribor, ki od Vebrunda terja več kot pol milijona evrov odškodnine, nadaljevanje obravnave te tožbe pa je na mariborskem sodišču razpisano za ta četrtek.

Kot je DEM še zapisal v današnjem sporočilu za javnost, podatke napovedi, dejanske pretoke in ostale relevantne informacije, ki jih DEM dobi od Verbunda, telefonsko ali prek avtomatskih storitev posreduje ostalim pristojnim institucijam v Sloveniji. Posreduje jih centrom za obveščanje, civilni zaščiti na ogroženih območjih, agenciji za okolje in direkciji za vode.

Zgolj sledijo napovedim

To pomeni, da vse pristojne institucije podatke dobivajo prek DEM. "Tu pa se vloga Dravskih elektrarn Maribor glede obveščanja uradno tudi konča in se mora začeti vloga ostalih naštetih institucij. Dravske elektrarne Maribor namreč nismo tiste, ki napovedujemo vreme, ampak zgolj sledimo napovedim in uravnavamo pretoke ter s tem skrbimo za čimbolj varno evakuacijo vode," so zapisali pri DEM.

Do pretokov reke Drave v obsegu okoli 1500 kubičnih metrov na sekundo lahko DEM to še uravnava na način, da ne prihaja do večjih razlivanj, nad temi pretoki pa razlivanj ne more preprečiti, so še navedli pri DEM.

Zaradi v teh dneh povišanega pretoka reke Drave je od ponedeljka v veljavi opozorilo za nevarnost poplav v Dravogradu in v več občinah Podravja.

Trenutno so sicer pretoki Drave po podatkih s spletne strani DEM večinoma pod tisoč kubičnih metrov na sekundo, največji pretok pa je na območju jezu in kanala pri hidroelektrarni Formin, kjer je pretok ob 12. uri znašal 1255 kubičnih metrov na sekundo.

Ob povišanem pretoku reke Drave so predvsem v Civilni zaščiti Dravograd v teh dneh večkrat poudarili, da so za izmenjavo informacij glede dogajanja na Dravi v stalnem stiku s sosednjo avstrijsko občino Labot. Tako da komunikacija poteka tudi na lokalni ravni.