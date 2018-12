Ponoči se na nebu nad Slovenijo obeta spektakularna predstava

Meteorski roj Geminidi bo nocoj doživel svoj vrhunec, ko bo nebo preletelo tudi do 120 zvezdnih utrinkov na uro. Zanimivost decembrskega meteorskega roja je, da bodo utrinki sijali v rumenih in modrih odtenkih.

Meteorski roj Geminidi se vsako leto pojavi med 4. in 17. decembrom, saj Zemlja v tem obdobju preleti tirnico asteroida Phaethon 3200. Roj je dobil ime po ozvezdju Dvojčkov, saj deluje, kot da utrinki izvirajo iz tega dela neba, čeprav to ne drži.

Ponekod so doživeli vrhunec roja že v noči s četrtka na petek, v Ljubljani pa bo vrhunec nocoj, piše na spletni strani Time and Date, kjer je dostopna tudi animacija večernega neba z meteornim rojem.

Pustite očem od 15 do 20 minut, da se privadijo na temo

Na spletni strani še svetujejo, da je za opazovanje utrinkov najbolje obiskati odprto območje s čim manj svetlobnega onesnaževanja. Pustite očem od 15 do 20 minut, da se privadijo na temo in poskrbite, da imate prost pogled proti ozvezdju.

Najbolj znan je meteorski roj Perzeidi

Kometi in asteroidi med svojim letom v vesolju za seboj puščajo različne pline in trde delce. Ti so lahko veliki vse od nekaj mikronov pa do večjih skal, ki so sicer zelo redke. Delci, ki ostanejo za kometom, se imenujejo meteoroidi, pas delcev pa meteoroidno vlakno. Ko Zemljina orbita prečka tako vlakno, meteoriti pogosteje letijo skozi Zemljino ozračje. Tak meteorit imenujemo meteor, če pa pade na Zemljino površje, govorimo o meteoritu.

Najbolj znan je sicer meteorski roj Perzeidi, ki ima vrhunec avgusta. V novembrskih nočeh pa lahko opazujemo še Leonide iz ozvezdja Leva.