Zaradi eksplozije na Koroškem na delu policisti: en delavec je bil poškodovan

V podjetju na Ravnah na Koroškem je nekaj po 3. uri eksplodirala talina v peči. Požar so pogasili poklicni gasilci z Raven, nastala je večja materialna škoda, je poročal center za obveščanje. Izredni dogodek se je zgodil v družbi Sij Metal Ravne, so za STA potrdili v Slovenski industriji jekla (Sij). En delavec je bil lažje poškodovan.

Dogodek obravnavajo tudi policisti. Kot so sporočili s Policijske uprave Celje, so policisti z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dogodka ugotovili, da je do eksplozije prišlo v peči za pridobivanje taline, pri tem pa je bil en delavec lažje poškodovan. Tuja krivda je zaenkrat izključena, so še zapisali na policiji.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo o dogodku obvestili pristojno državno tožilstvo.