Ponedeljek prinaša novo pošiljko snega

Dan se bo začel oblačno, nadaljeval pa s sneženjem v severnem delu Slovenije, ki se bo do večera postopoma razširilo na vso Slovenijo. Zapadlo bo od 5 do 15 centimetrov snežne odeje, v jugovzhodni Sloveniji do 25 centimetrov.

Foto: DARS

Na Primorskem bo poleg dežja začela pihati tudi šibka burja, ki se bo popoldne krepila. Agencija za okolje (Arso) je za jugozahodno Slovenijo izdala oranžno opozorilo. To pomeni, da bo veter pihal s hitrostjo do 120 kilometrov na uro, gibanje na prostem pa bo oteženo in nevarno. V ponedeljek in torek so tako mogoči tudi prekinitve v oskrbi z električno energijo in oviran promet.

Rumeni alarm za Notranjsko in Kočevsko

Za južni del Slovenije so vremenoslovci napovedali rumeni alarm. Zaradi snega je namreč lahko oviran promet, v 24 urah pa lahko zapade tudi do 25 centimetrov snega. Na Gorenjskem je še vedno nevarnost snežnih plazov.

Zjutraj se bodo najnižje temperature gibale med –7 in –1 stopinjo Celzija, ob morju pa bo okoli 2 stopinji Celzija.

Foto: Arso

Čez dan se ne bo preveč segrelo, najvišje dnevne temperature bodo segale od –3 pa do 2 stopinji, na Primorskem pa do okoli 6 stopinj Celzija.

Jutra bodo zelo mrzla

Tudi torek se bo začel oblačno, predvsem na jugu in vzhodu države pa bo občasno še rahlo snežilo. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, drugod severovzhodni veter. Sreda in četrtek bosta precej jasna, zjutraj in deloma dopoldne pa bo po nekaterih nižinah megla.