Pomembno opozorilo NIJZ glede koronavirusa

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je bilo decembra v primerjavi z novembrom za skoraj četrtino na novo potrjenih okužb več, največ 4. decembra, ko so potrdili 227 na novo okuženih. Število na novo potrjenih okužb je po novem letu upadlo. Po zadnjih podatkih so denimo 22. januarja potrdili 23 na novo okuženih s sars-cov-2.

"Število prijavljenih primerov okužbe s sars-cov-2 podcenjuje število resničnih okužb," na svojem spletnem mestu opozarjajo na NIJZ. Spreminjanje števila okuženih od začetka epidemije v primerjavi z zdajšnjim številom okuženih je namreč odvisno tudi od priporočil za testiranje, ki so se spremenila.

Aprila lani so na ministrstvu za zdravje covid-19 izenačili s preostalimi akutnimi okužbami dihal. To med drugim pomeni, da zdravstveni domovi niso več dolžni zagotavljati vstopnih točk za odvzem brisov, osebni zdravnik pa odloči o morebitnem nadaljnjem ukrepanju okuženega.

Podatke zbirajo v komunalnih čistilnih napravah

Na NIJZ trende kroženja virusa in njegove nove različice spremljajo tudi prek analiz odpadnih voda. Medtem ko zadnji podatki, razvidni s spletne strani NIJZ, kažejo, da je bilo 14. januarja na območju Ljubljane 22 okuženih na sto tisoč prebivalcev, ocenjeno število okuženih na podlagi te analize kaže na število 286 okuženih na sto tisoč prebivalcev.

Število okuženih v tem primeru predstavlja aktivne okužbe na dan in ni primerljivo s številom na novo okuženih, so opozorili na NIJZ. Podatke o številu okuženih pridobijo na podlagi števila prijavljenih okužb s sars-cov-2, nato pa na podlagi teh izračunajo stopnjo na sto tisoč prebivalcev, priključenih na posamezno komunalno čistilno napravo v vseh statističnih regijah.

Ocenjeno število okuženih pa pridobijo na podlagi analiz in obdelave iz sistema spremljanja koronavirusa v odpadnih vodah. Podatke zbirajo na podlagi izločkov v komunalnih čistilnih napravah, saj virus 48,1 odstotka bolnikov izloča tudi z blatom.

Na NIJZ so navedli, da je ocenjeno število okuženih s sars-cov-2 prek sistema spremljanja v odpadnih vodah pričakovano višje od števila okuženih na podlagi kliničnega testiranja. Podatki o številu okuženih namreč ne vključujejo tistih, ki prebolevajo okužbo brez bolezenskih znakov, verjetno pa tudi ne velikega deleža oseb, ki prebolevajo virus z blagimi znaki okužbe, so pojasnili.

Koronavirus ni izginil, še vedno kroži

V NLZOH na podlagi analiz ugotavljajo, da "covid-19 ni izginil in koronavirus še vedno kroži" ter še vedno predstavlja določeno tveganje za javno zdravje. Pojasnili so še, da so v tem času pri obolelosti bolj prizadete predvsem tvegane skupine, med njimi kronični bolniki in starejši.

Razvoj covid-19 negotov

Na NIJZ so opozorili, da je napoved razvoja covid-19 negotova, saj bosta njegova intenzivnost in razširjenost med drugim odvisni od razvoja različic virusa, kužnosti in upada imunosti v populaciji.

Na inštitutu so sicer poudarili, da je varen in najučinkovitejši način zaščite pred težkim potekom okužbe in tako imenovanim dolgotrajnim covid-19 cepljenje. Priporočali so tudi cepljenje proti gripi, proti kateri se je mogoče cepiti sočasno kot proti covid-19.

V tednu med 8. in 14. januarjem je bila najbolj razširjena različica omikron sars-cov-2 BA.2.86. Simptomi covid-19 so po oceni Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi pri različicah ponavadi podobni. Pri večini so to nahod, draženje v žrelu in pokašljevanje, niso pa znaki pljučnice, med katerima sta moker kašelj in občutek pomanjkanja zraka, so pojasnili na NIJZ.