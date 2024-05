Pomagamo vam do subvencije in dodatnih 2000 evrov za sončno elektrarno

Nagradna igra, ki je ne smete zamuditi! Podarjamo bon v vrednosti dva tisoč evrov za sončno elektrarno in vsakemu sodelujočemu uredimo subvencijo ter mu plačamo stroške za dve leti.

V podjetju SONCE energija svojim strankam pomagajo v celotnem procesu; od ideje in zasnove projekta, ureditve ustrezne dokumentacije, pridobitve subvencije in morebitnega financiranja pa vse do strokovne montaže sončne elektrarne in hranilnika. Poleg tega nagrajencu nagradne igre na tem portalu podarjajo dva tisoč evrov vrednosti celotne sončne elektrarne, kar pot do samooskrbne sončne elektrarne še močno poceni!

Iščete izvajalca za montažo sončne elektrarne po starem sistemu? SONCE energija vam omogoča hitro in kakovostno storitev!

Vsem, ki soglasje za priklop sončne elektrarne že imate po starem sistemu oz. ste vlogo za soglasje oddali še pred koncem leta 2023, priporočajo, da čim prej stopite v stik s podjetjem, saj pridobitev subvencije, montaža in še posebej priklop elektrarne v omrežje zahtevajo svoj čas. SONCE energija združuje strokovnjake z več kot 20-letnimi izkušnjami na področju obnovljivih virov, ki so do zdaj uspešno izpeljali že več kot pet tisoč projektov samooskrbnih sončnih elektrarn. Pomagali vam bodo pri vaseh korakih postavitve sončne elektrarne, od ideje do priklopa.

Foto: SONCE energija

Za pridobitev subvencije za vse s soglasjem za priklop po sistemu netmeteringa so na voljo subvencije za 500 evrov za en kilovat inštalirane nazivne električne moči sončne elektrarne z baterijskim hranilnikom ali 50 evrov za en kilovat inštalirane nazivne električne moči sončne elektrarne brez baterijskega hranilnika. Subvencije za postavitev sončne elektrarne s hranilnikom so torej občutno višje. Poleg tega pa omogočajo še večjo energetsko neodvisnost in učinkovitost, zagotavljajo zanesljivo samooskrbo z električno energijo tudi med izpadi omrežja ter zmanjšujejo strošek dogovorjene obračunske moči.

SONCE energija svojim strankam ponuja preizkušene in kakovostne baterijske hranilnike ter storitev avtomatiziranega upravljanja baterije, ki uporabniku omogoča še večje prihranke. Tudi sončni paneli v njihovi ponudbi so sodobni, izjemno varni, kakovostni, testirali in proizvedli pa so jih preverjeni proizvajalci. Poleg tega dobavljajo in montirajo tudi avtomatske upravljalnike sončnih elektrarn z baterijskim hranilnikom, toplotne črpalke in električne polnilnice.

Se odločate za sončno elektrarno po novi uredbi? Ne čakajte, subvencije bodo kmalu na voljo! Tudi vsem, ki razmišljate o postavitvi sončne elektrarne po novi uredbi, se odločitev za sončno elektrarno še kako izplača. Ker bodo nove subvencije predvidoma kmalu na voljo, je smiselno že zdaj poiskati izvajalca montaže elektrarne in pridobiti soglasje za priklop.

Velike prednosti odločitve za SONCE energija pri samooskrbi po novi uredbi

Vsem, ki se za sončno elektrarno odločate po novi uredbi, odločitev za sončno elektrarno pri SONCE energiji prinaša številne prednosti.

Zaradi partnerstva s podjetjem SunContract prek njihove energetske tržnice za svoje stranke omogočajo celotno izrabo proizvedene elektrike s prenosom viškov, ki nikoli ne zapadejo. S paketom Družinske samooskrbe lahko presežke proizvedene energije prenesete v uporabo na znane odjemalce – kot so na primer vikend, najemniško stanovanje, starši, otroci … S čimer vsi našteti prihranijo. Prav tako je viške proizvedene energije mogoče z neposrednimi dogovori na energetski tržnici prodati neznanim odjemalcem ali jih za uporabnika proda SunContract. Uporabnik v obeh primerih v zameno prejme bonus, ki ga lahko uporabi v času, ko njegova elektrarna elektrike ne proizvaja, ali pa za kritje omrežnine in drugih prispevkov na položnici za električno energijo.

Ne čakajte, pošljite povpraševanje, pišite na prodaja@sonce.com ali pokličite na 059 03 23 40 in poslali vam bodo brezplačno nezavezujočo ponudbo za postavitev sončne elektrarne. Postanite samooskrbni s SONCE energijo!