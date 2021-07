"Politika naj odloži strankarske boje in enotno pozove državljane k cepljenju" #video

Premier Janša je dejal, da je pred nami precej jasna slika, kaj nas čaka v naslednjih tednih in mesecih, če ne bomo dosegli primerne precepljenosti. Izgovorov po njegovem ni več, saj je cepiva dovolj, zato zdaj za rast okužb ne more biti več kriva svetovna znanost, Evropska unija ali vlada, pač pa je odločitev vsakega posameznika, da izkoristi možnost cepljenja.

Naslednji tedni bodo zato po njegovem pomembni, saj lahko zagotovimo, da se bo velik del javnega življenja odvijal naprej. Veliko vlad po Evropi te dni že razpravlja o možnostih, da bi vsaj za nekatere kategorije ljudi bilo cepljenje obvezno, je dejal premier, ki je skeptičen, da bi glede tega lahko dosegli soglasje v državnem zboru.

Zdravstveni minister Janez Poklukar je opozoril, da so razmere resne, saj se število okuženih znova povečuje. Ker imajo župani možnost in dostop do ljudi na terenu, jih je minister pozval, da ljudi k cepljenju nagovorijo, saj to zagotavlja odprto družbo in gospodarstvo, s tem pa tudi normalno življenje.

Tudi prvi mož Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek je župane pozval, da se občine dobro organizirajo in vzpostavijo koordinacije. Še posebej je po njegovem pomembno, da je treba do jeseni cepiti čim več starejših od 50 let. Ker je veliko takih, ki sami ne morejo priti do cepilnega centra, naj občine aktivirajo nevladne organizacije, da gredo na teren in vzpostavijo mobilne enote za cepljenje na domu.