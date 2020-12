Policisti spet pomagali pri porodu migrantke

Policisti so v petek malo pred 6. uro zjutraj pri Črnotičah, vasici v koprskem zaledju nad Kraškim robom, obravnavali šest državljanov Afganistana. Ena od žensk v skupini je začela rojevati, na kraj pa so prišli tudi reševalci, ki so žensko odpeljali v izolsko bolnišnico, so danes sporočili iz koprske policijske uprave.

Gre za drugi takšen primer na območju koprske policijske uprave v le nekaj dneh. V nedeljo, 20. decembra, so policisti v gozdu pri Rakitovcu izsledili skupino desetih migrantov iz Irana oziroma Afganistana. Med njimi je bila tudi ženska, ki je pravkar rodila in so jo nato skupaj z dojenčkom odpeljali v Splošno bolnišnico Izola, poroča STA.

Prav tako v petek je policija nekaj po 12. uri pri Prešnici obravnavala osem državljanov Turčije, ki so povedali, da čakajo prevoz. Policisti so ustavili osebni avtomobil francoskih registracij, v katerem sta bila prav tako turška državljana. Obema so odvzeli prostost in zanju podali kazensko ovadbo, v soboto pa odredili še pripor.

V soboto zjutraj so pri Podgorju obravnavali še osem državljanov Irana, zvečer pa v Račicah devet državljanov Afganistana. Italijanski varnostni organi pa so slovenskim vrnili dva državljana Egipta, so še sporočili s policije.