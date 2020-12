Policisti iz gozda rešili migrante, tudi žensko, ki je pravkar rodila

Eden od policistov na Policijski postaji Ilirska Bistrica je sam z darili razveselil otroke družine migrantov. Foto: Policijska uprava Koper

"Danes, v nedeljo, smo ob 5.42 prejeli klic državljana Afganistana, ki je pojasnil, da potrebujejo pomoč. Lokacije, kje se nahajajo, ni znal povedati, razen to, da so v gozdu. Ob 6.12 nas je poklical občan iz Rakitovca, h kateremu sta se zatekla migranta, državljana Irana in Afganistana, ki sta povedala, da je v gozdu še več oseb, med njimi ženska, ki je prav kar rodila," so sporočili iz Policijske uprave Koper.

Migrante so policisti skupaj s pripadniki Slovenske vojske uspeli hitro locirati, in sicer s pomočjo GPS koordinat. Vsega skupaj jih je bilo v gozdu približno uro hoje iz Ratitovca 10, od tega štirje državljani Irana in šest državljanov Afganistana.

Reševalci, ki so na kraj prispeli skupaj z gasilci, so migrantom nudili pomoč, mamo in novorojenko pa nemudoma odpeljali v Splošno bolnišnico Izola. "Obe sta zdravi. Skupaj sta bili dve družini (iz Irana in Afganistana), vsi so zaprosili za mednarodno zaščito," so še sporočili iz koprske policijske uprave.

Pomagali tudi migrantki s sedemmesečnim dojenčkom

Danes dopoldne so policisti skupaj s predstavniki Slovenske vojske tudi pri gradu na Socerbu našli državljanko Maroka s sedem mesecev starim dojenčkom, ki se je prav tako rodil na poti, in sicer v Bihaču. Oba sta prosilca za azil na Hrvaškem.

"Tudi zanju so policisti zagotovili osnovno oskrbo. Poskrbeli so za suha oblačila in vse ostale potrebščine za fantka, predvsem ob pomoči Centra za tujce in koordinatorke s Centra za socialno delo v Kopru," so povedali na policiji.

Zgodbe migrantov se policiste mnogokrat pretresejo

Nedolgo nazaj so policisti tudi na območju Policijske postaje Ilirska Bistrica rešili družino z majhnimi otroci, ki je preživela vso noč v snegu in mrazu.

"Policistov se zgodbe migrantov velikokrat dotaknejo in naredijo več od tega, kar se od njih pričakuje. Ravno včeraj je eden od policistov na PP Ilirska Bistrica sam poskušal razveseliti otroke družine migrantov, eden od otrok je star ravno toliko kot njegov sin. Trudimo se, da bi jim v decembru prižgali vsaj majhno iskrico upanja na boljše življenje," so še dodali.