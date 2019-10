Policisti presenečeni: Ko misliš, da si videl že skoraj vse #foto

Po pregledu so policisti ugotovili, da sprednji pnevmatiki ne izpolnjujeta zahtev za uporabo v cestnem prometu. Gumi sta bili povsem obrabljeni, na nekaterih delih pa je bila vidna podloga iz tkanine, t. i. "karkasa".

Policisti so vozniku vozilo zasegli, zoper njega bodo vložili obdolžilni predlog pristojnemu sodišču (vožnja brez vozniškega dovoljenja), s plačilnim nalogom pa so mu izrekli 400 evrov globe (pnevmatiki).

Pri zimskih gumah globina profila ne sme biti manjša od treh milimetrov. Pri letnih gumah znaša ta meja 1,6 milimetra. Globina se meri na obeh vzdolžnih kanalih.

Vožnja z zimskimi gumami poleti vpliva na vozne lastnosti

Foto: Policija Pnevmatike na fotografiji so popolnoma brez profila in zato neprimerne za vožnjo. Vožnja z zimskimi gumami poleti, ko so temperature bistveno višje kot pozimi, sicer vpliva na vozne lastnosti avtomobila in tudi na zavorno pot.

Pri tem pa je treba poudariti, da ima vožnja z zimskimi pnevmatikami poleti nevarne pasti še zlasti pri zaviranju in tudi pri vodljivosti.

Zimska pnevmatika se poleti pregreva

Boštjan Gorc, vodja servisa in trgovine pri Centru mobilnosti Špan, opozarja, da je zimska guma, ki jo uporabljamo čez poletje, prihodnjo zimo zelo trda in premalo elastična.

"Zimska guma je namenjena nižjim temperaturam. Narejena je iz mehkejših zmesi kavčuka in se hitreje začne pregrevati. Ta proces vulkanizacije je sploh ob visokih temperaturah zelo intenziven. Voznik gumo preprosto pregreje. Profil torej ostane, neka umetna varnost je, oprijem pa je lahko veliko slabši. Imamo kar precej takih primerov," pravi Gorc.

Po besedah Gorca je magična meja za menjavo pnevmatik sedem stopinj Celzija. "Ljudje pogosto vozijo z zimskimi gumami vse leto. To se navadno zgodi, ko so zimske gume že slabe in vozniki vedo, da ne bodo več primerne za naslednjo zimo. Veliko voznikov to zimsko sezono potegne tudi daleč v poletje in se potem od njih lažje poslovi," dodaja Gorc.

