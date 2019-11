Policisti pozivajo k prijavi korupcijskih kaznivih dejanj, ob tem pa izpostavljajo zahtevnost preiskovanja tako korupcijskih kot gospodarskih kriminalnih dejanj. V prvem polletju letošnjega leta so sicer obravnavali za skoraj 50 odstotkov več korupcijskih kaznivih dejanj kot v enakem obdobju lani, so zapisali na Generalni policijski upravi.

Policija pri preiskovanju gospodarske kriminalitete in korupcije sledi načelu ničelne tolerance. Prizadevajo si za učinkovito preiskovanje na področjih, kjer so korupcijska tveganja največja in kjer bi lahko prišlo do zlorabe politične, javne in gospodarske moči za zasebne interese.

V prvem polletju letošnjega leta je policija obravnavala 96 korupcijskih kaznivih dejanj, leto prej pa 65, kar predstavlja porast za 48 odstotkov, izhaja iz statističnega pregleda dela policije. Ta trend pa se nadaljuje tudi v drugi polovici letošnjega leta. Podatki zadnjih dveh let kažejo na to, da je policija lani obravnavala 107 korupcijskih kaznivih dejanj, 38 jih je imelo znake organizirane kriminalitete. Letos so obravnavali 104 korupcijska kazniva dejanja, 80 jih je imelo znake organizirane kriminalitete.

Aktivnosti usmerjajo na najbolj izpostavljena področja

Policija svoje aktivnosti na področju preiskovanja korupcije usmerja na najbolj izpostavljena področja dela. To so med drugim uradna dolžnost in javna pooblastila, bančništvo, zdravstvo in zaščita finančnih interesov. Med korupcijska tveganja pa uvrščajo tudi korupcijo v športu. V preteklih letih so obravnavali konkretne primere korupcije v zdravstvu, bančništvu, energetiki in drugih področjih, ki so povezana tudi z zagotavljanjem varnosti državljanov. Gre na primer za tehnične preglede vozil in delovna dovoljenja, so zapisali.

Kazniva dejanja na področju korupcije so prikrita, zahtevna za preiskovanje in praviloma prepletena z drugimi kaznivimi dejanji s področja gospodarske kriminalitete ali pa je korupcija motiv za kaznivo dejanje, so poudarili na Generalni policijski upravi.

V preteklih letih so obravnavali konkretne primere korupcije v zdravstvu, bančništvu, energetiki in na drugih področjih, ki so povezana tudi z zagotavljanjem varnosti državljanov. Foto: Siol.net

Kazensko odgovorni tako dajalci kot prejemniki podkupnin

Preiskovanje je izjemno težavno tudi zato, ker so v primeru korupcijskih kaznivih dejanj kazensko odgovorni tako dajalci kot prejemniki podkupnine, dejanja pa se praviloma dogajajo v zaprtih krogih. Vpleteni zaradi lastnih obojestranskih koristi nimajo interesa po razkritju teh dejanj pred javnostjo in pred organi pregona. Iz enakega razloga je izjemno oteženo preiskovanje korupcijskih dejanj, ki so se zgodila v preteklosti.

Policija ob tem poziva vse, ki so seznanjeni s kakšno obliko korupcijskega kaznivega dejanja, da jo prijavijo na 113, anonimni telefon policije 080 1200 ali prek anonimne e-prijave korupcije. Ta je dosegljiva na povezavi www.policija.si/kontakti/estoritve/anonimna-e-prijava.

Med bolj odmevnimi v zadnjem času so bila sicer med drugim medijska razkritja domnevne korupcije pri najemu ali reprogramiranju kreditov, sojenje v korupcijski aferi v zdravstvu in očitki ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću pri domnevno spornih posojilnih transakcijah med Grepom, Bazo Dante in podjetji Jankovićev. Janković sicer očitke zanika.