Korupcijska afera visokega državnega uradnika dobiva nove razsežnosti #video

Povsem nove razsežnosti dobiva korupcijska afera visokega uradnika na ministrstvu za infrastrukturo Cveta Kosca, ki so jo v oddaji Planet 18 razkrili sinoči. Protikorupcijska komisija je očitno potrebovala celih pet mesecev, da je ugotovila, da ni pristojna za reševanje vprašanja ali gre v primeru Kosec za korupcijo.

Medtem Kosec še naprej odloča o vetrnih elektrarnah, prav tako se z vetrnicami ukvarja v dveh zasebnih zadrugah, ki delujeta v energetiki.

"Borite se po svoje, mi bomo pa delali po svoje!"

Dom Tee Lubej na Goriškem Vrhu bodo obdali z vetrnicami. Še danes je pod vtisom srečanja z vplivnim uradnikom Koscem na srečanju z varuhinjo človekovih pravic.

"Celo užalil je eno gospo in tudi varuhinja ga je morala opozoriti na obnašanje. V dejanju obupa sem mu povedala, da opažam, da nas ni prišel poslušat, ampak samo povedati svoj prav. Na vprašanje strokovnjaka, če bi lahko dali moratorij, dokler se zakonodaja ne uredi in s temi deli počaka, pa je popolnoma poblaznel. Na koncu sestanka se mi je sicer opravičil in povedal, da me razume, ker tudi on ne bi pustil tukaj postavljati vetrnic. Na koncu pa mi je s posmehom zabrusil: borite se po svoje, mi bomo pa delali po svoje!" pove Lubejeva.

Varuhinja je dogodek komentirala, da se je pokazal pomanjkljiv dostop do objektivnih informacij, kot neustrezen pa tudi odnos nekaterih predstavnikov oblasti do prizadetih posameznikov.

Gre za konflikt interesov

Kosec na infrastrukturnem ministrstvu zagovarja tudi energetsko oskrbo iz obnovljivih virov. Obenem je tretjinski lastnik zasebne zadruge Veslo. Preko Vesla pa še solastnik zadruge Bezeg. Obe se ukvarjata z vetrnicami. Absolutno so s tem porušene civilizacijske norme, opozarja profesor Mirko Pečarič s Fakultete za upravo.

"Če je javni uslužbenec v vlogi, ki izvaja svoje naloge iz svojega delovnega razmerja, seveda pri tem ni nič spornega. Ko pa postane udeležen v poslovnem razmerju z istim državnim organom, kjer je zaposlen, je to dvom v njegovo nepristranost. Mislim, da bi se lahko pogovarjali o konfliktu interesov," pojasnjuje Pečarič.

Državni uradnik se je v takem primeru dolžan sam izločiti oziroma obvestiti svojega predstojnika, ki mora o tem nujno odločiti.

"Več kot očitno je, da gre v tem primeru za nesporno kršitev zakona o javnih uslužbencih, za nesporno kršitev zakona o upravnem postopku, pa tudi v nasprotju 6. členom Kodeksa etike za javne uslužbence. Več kot dovolj razlogov, da predstojnik sprožiti postopek zoper uradnika, sicer mora to storiti minister. Če je očitno, da gre za enaka ali podobna dela, kot jih opravlja ta uradnik na svojem delovnem mestu," je prepričan Miha Brejc.

Kosec meni, da država ni dolžna preverjati investitorjev

Diego Loredan iz območja Senožeških brd, kjer merilni stolpi že merijo moč vetra za postavitev do 70 vetrnic, je zaman poskušal izvedeti, ali se je država prepričala o finančnem stanju investitorjev. Ti praviloma računajo na kredite bank in subvencije države. "Ko smo vprašali državo, ali ste se pozanimali, kdo je investitor, smo prejeli odgovor, da država ni dolžna preverjati, kakšno je njihovo stanje. To je odgovor gospoda Kosca," je ogorčen Loredan iz Civilne iniciative Senožeška brda.

Da je vpliv neformalnih mrež, ki iz ozadja upravljajo državo preko uradnikov, potrebno preveriti, se strinja tudi borec proti korupciji Bojan Dobovšek, pa čeprav Kosec prihaja iz njegove politične stranke Dobra država.

"Zato je potrebno pogledati nivo uradnikov, kakšne so njihove dejavnosti poleg svojega dela, s kom so povezani, kakšne interesne skupine so tukaj zadaj, kdo piše zakone in vpliva na nastajanje zakonov. Če sledimo toku denarja, potem pridemo tudi do teh ljudi. Ker problem v javni upravi so svetovalne pogodbe, sklepanje poslov z zunanjimi institucijami," pojasnjuje Dobovšek.

Nepristranskost bi morala biti za državnega uradnika osnovna higiena. Zato še naprej čakamo odgovore Kosca, ali je predstojnike seznanil s svojo popoldansko obrtjo, in ministrice Alenke Bratušek, če mu nemara tako delovanje celo dovoljuje.