Policisti našli lastnika čevljev in očal. Iskali so ga zaman.

V sredo so kranjski policisti našli lastnika čevljev in očal s ponedeljkove najdbe na razgledni točki na Pungertu v Kranju. S kranjske policijske uprave so sporočili, da jih je moški tam pustil iz osebnih razlogov, zaradi suma, da je bilo nekaj narobe, pa so policisti izvedli dve nepotrebni iskalni akciji. Ljudi pozivajo, naj tega ne počnejo.

"Če ste obutvi nekaj zamerili, to niso mesta, kamor se jih odlaga," so zapisali kranjski policisti in dodali: "Vsi pristojni si želimo čim manj takih in podobnih okoliščin ter intervencij, ki bi povsem po nepotrebnem zahtevale nujna posredovanja."

V ponedeljek zvečer so policisti na podlagi informacije občana o najdenih športnih čevljih in očalih z dioptrijo na razgledni ploščadi na Pungertu v Kranju in v kanjonu reke Kokre zaradi morebitnega suma ogroženega življenja izvedli iskalno akcijo z gasilci in potapljači.