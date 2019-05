Po najdbi čevljev in očal so sprožili iskalno akcijo

Kranjski policisti so v ponedeljek zvečer na podlagi informacije občana o najdenih športnih čevljih in očalih z dioptrijo na razgledni ploščadi na Pungertu v Kranju in v kanjonu reke Kokre izvedli iskalno akcijo zaradi morebitnega suma ogroženega življenja. Našli niso nikogar, še naprej pa iščejo lastnika najdenih predmetov.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Kranj, so v ponedeljek z gasilci in potapljači pregledali teren in sotočje do zapornic na Savi. Danes bodo z aktivnostmi še nadaljevali.

Prosijo tudi za informacije na interventno številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200, če bi kdo prepoznal najdene predmete oziroma jim lahko lahko kako drugače pomagal pri ugotavljanju, komu predmeti pripadajo in ali dejansko potrebuje pomoč.

Pogrešanega Borisa Kunila še vedno iščejo

Na Gorenjskem se sicer nadaljuje tudi iskanje pogrešanega 52-letnega Borisa Kunila z Iga. Ta se je v soboto dopoldan odpeljal od doma z osebnim vozilom, ki so ga v nedeljo opazili v Radovni pri Bledu, parkiranega ob jezeru Kreda. V nedeljo so policisti z gorskimi reševalci, gasilci in vodniki psov pregledali območje, potapljač jamarske reševalne službe pa je pregledal jezero Kreda. V ponedeljek se je iskanje na jezeru nadaljevalo tudi s sonarjem Slovenske vojske.