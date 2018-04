Policijski maraton na 617 lokacijah. Poglejte, kje vas danes lovijo.

Maraton nadzora hitrosti bodo v Sloveniji izvedli četrto leto zapored in izkušnje iz preteklih let kažejo na to, da policisti na dan nadzora ugotavljajo zelo malo prekoračitev hitrosti, kar je tudi glavni namen akcije, so sporočili s policije.

Takrat namreč po njihovih informacijah hitrost prekorači okoli 3,5 odstotka voznikov, medtem ko ob izvajanju rednih kontrol ugotavljajo okrog osem odstotkov prekoračitev. Osnovni namen nadzora tako ni usmerjen v kaznovanje voznikov, temveč v spreminjanje njihovih vozniških navad, navajajo v policiji.

Prehitra vožnja je še vedno najpogostejši vzrok prometnih nesreč

Maraton nadzora hitrosti je sicer del nacionalne akcije Hitrost ubija - vozimo pametno, ki jo vodi in koordinira agencija za varnost prometa ter se je začela v ponedeljek.

Prehitra vožnja je še vedno najpogostejši vzrok za nastanek prometnih nesreč z najhujšimi posledicami, v katerih ljudje umirajo ali se hudo poškodujejo, je v ponedeljek opozoril Robert Vehovec iz sektorja prometne policije Generalne policijske uprave. Lani je zaradi neprilagojene hitrosti na naših cestah umrlo 46 ljudi.

