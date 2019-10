Policija preučuje umor na Bovškem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Malo po polnoči so policijo obvestili, da je po napadu z ostrim predmetom umrl 34-letnik. Policija primer obravnava kot umor.

Policijo so o napadu na 34-letnika z ostrim predmetom obvestili devet minut po polnoči. Moški je zaradi poškodb umrl na kraju dogodka.

Patrulja je zavarovala kraj in izvedla nujne preiskovalne ukrepe. Malo pred 2. uro zjutraj so prijeli 24-letnega osumljenca in mu odvzeli prostost, proti njemu pa je bilo odrejeno policijsko pridržanje.

Trenutno poteka preiskovanje suma storitve kaznivega dejanja umora, ob tem pa ugotavljajo vsa dejstva in okoliščine.

"Drugih podrobnosti v tem trenutku zaradi interesa kriminalistične preiskave javnosti ne moremo posredovati oz. jih bomo javnosti posredovali kasneje," so še sporočili s policije.