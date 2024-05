"Storilca smo identificirali in opravili hišno preiskavo. Pri tem smo zasegli več elektronskih naprav in nekaj ostrih nabojev. Zoper 36-letnega osumljenca so v tem tednu podali kazensko ovadbo," je v izjavi glede avtorja zapisa o domnevni grožnji na slovenskih šolah povedal vodja sektorja kriminalistične policije PU Ljubljana Martina Rupnik.

V začetku aprila je na večini slovenskih šol nastal preplah zaradi komentarja oziroma grožnje na spletu, da se bo podoben strelski pohod, kot se je 2. aprila zgodil na Finskem, 10. aprila odvil tudi na eni od slovenskih šol. Policisti so bili zaradi zapisanega v tistih dneh pogosteje prisotni v okolici šol in so izvajali aktivnosti za zagotavljanje varnosti.

Na podlagi usmeritev Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani in zbranih obvestil je policija ugotovila sum kaznivega dejanja. Na podlagi zbranih informacij so uspeli identificirati in izslediti avtorja zapisa.

Pri osumljenem 36-letniku so opravili hišno preiskavo in zasegli več elektronskih naprav in nabojev. Zoper osumljenca so v tem tednu podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega zlorabe znamenj za pomoč in nevarnosti, za kar je zagrožena kazen do petih let zapora.

Kot je pojasnil Rupnik je bila zaradi grožnje in odziva pristojnih organizacij, ki so ukrepale brez potrebe, storjena večja premoženjska škoda v vrednosti 70 tisoč evrov.