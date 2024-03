Potem ko se je Mateja Gončin, tožilka specializiranega državnega tožilstva, ki zastopa tožilstvo v najhujših primerih organiziranega kriminala in kriminalnih združb zaradi nezaupanja v delo policije odpovedala varovanju, se je odzvala policija. Odločno zavračajo, da bi kakršno koli ozadje, tudi politično, vplivalo na ukrepe varovanja ogrožene osebe. Dodali so tudi, da varovanje ogrožene osebe še naprej ostaja njihova prednostna naloga.

Mateja Gončin se je po devetih mesecih v četrtek odpovedala osebnemu varovanju, ki so ga opravljali varnostniki centra za varovanje in zaščito (CVZ). Razlog so domnevne nepravilnosti, ki so se v zvezi z njenim varovanjem dogajale v vodstvu CVZ. Gončinovi je vodstvo namreč po opravljeni službeni poti v tujini pred kratkim zamenjalo celotno ekipo varnostnikov, ki jo je ves čas zelo korektno in strokovno varovala ter nanjo nikoli ni imela pripomb.

Na Specializiranem državnem tožilstvu so informacijo o odpovedi varovanja tožilke potrdili in navedli, da se je tožilka sama odpovedala varovanju ter da je bila v to praktično prisiljena zaradi številnih nepravilnosti v zvezi z njenim varovanjem in odnosom vodstva CVZ do nje nasploh. "Večkrat je ustno in pisno opozarjala vodstvo policije ter vodstvo CVZ na zaznane nepravilnosti," so navedli.

Policija zavrača kakršenkoli politični vpliv na ukrepe varovanja ogrožene osebe

V zvezi z dogajanjem, o katerem ni veliko uradnih informacij, se je pojavila tudi anonimka, o kateri so pisali v Delu. V njej avtor namiguje, da je del vodstva centra poskušal o tožilki in njenih družinskih članih pridobiti informacije, ki bi pozneje lahko bile uporabljene za morebitno diskreditiranje in poskuse zagotavljanja tožilkine poslušnosti. Povezave pa naj bi segale celo do nekaterih posameznikov blizu Gibanja Svoboda.

S policije so sporočili, da odločno zavračajo, da bi kakršno koli ozadje, tudi politično, vplivalo na ukrepe varovanja ogrožene osebe in dodali, da so bili sprejeti ukrepi v povezavi z varovanjem ogrožene osebe posledica ugotovljenih tveganj v notranjevarnostnem postopku, ki je bil s strani vodstva Policije uveden zaradi preveritve določenih okoliščin pri izvajanju varovanja.

Policija nadaljuje dialog s CVZ

Na policiji so pojasnili, da je notranjevarnostni postopek res pokazal na določena tveganja in neskladna ravnanja izvajalcev, zato so na sprejeli ustrezne ukrepe. Nadaljevali naj bi tudi z dialogom z delodajalcem ogrožene osebe, torej s specializiranim državnim tožilstvom, s katerim so imeli na temo varovanja ogrožene osebe že dva sestanka, in sicer 8. in 25. marca.

Na policiji pravijo, da bodo v notranjevarstvenem postopku preverili tudi navedbe o domnevnem zbiranju informacij o ogroženi osebi, ki bi lahko bile podlaga za njeno diskreditacijo, saj gre za resne očitke.

Zagotovili so tudi, da v konkretnem primeru zagotavljanje varnosti življenja in osebne varnosti ogrožene osebe ostaja temeljna in prednostna naloga policije.

Gončinova je bila varovana oseba zaradi groženj, ker skupaj s kolegom obravnava primer umora Danijela Božića, umorjenega novembra 2019. Božića naj bi likvidirala kriminalna združba Kavaški klan iz Črne gore.