Grozovit umor na območju Kranja: 58-letnika umorila s topim predmetom #video

Na območju Kranja se je 7. junija v zgodnjih jutranjih urah zgodil umor. Glede na ugotovitve Policije sta dva osumljenca, 33-letni moški iz okolice Kranja in 26-letni moški iz okolice Bleda, s topim predmetom umorila 58-letnega moškega, ki so ga pred tem prijavili kot pogrešanega. Podrobnosti o zaključeni preiskavi umora na območju PU Kranj je na novinarski konferenci predstavil vodja sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Kranj Primož Donoša.

Gorenjski policisti so bili v petek, 7. junija, obveščeni o pogrešanem 58-letniku iz okolice Kranja. Stekla je iskalna akcija, policisti pa so ugotovili, da bi bil lahko pogrešani žrtev kaznivega dejanja.

"Glede na ugotovitve in zbrana obvestila je bil podan sum, da je bil pogrešani dejansko žrtev kaznivega dejanja, ki sta ga v petek, 7. junija, okoli 2. ure zjutraj izvršila 33-letni moški iz okolice Kranja in 26-letni moški iz okolice Bleda," je pojasnil Donoša. Osumljenca so 10. junija izsledili in ju pridržali.

V nadaljnji kriminalistični preiskavi so 10. junija na območju Jelovice našli kraj, kamor sta osumljenca po umoru odvrgla truplo, in kraj, kjer sta poskušala uničiti sledi in dokaze. Osumljenca sta umor izvršila s topim predmetom, nato pa truplo na drugo lokacijo pripeljala v vozilu enega od osumljencev. "Sodna obdukcija, ki je bila opravljena 11. junija, je potrdila domnevno policistov, da je pokojni umrl nasilne smrti," je povedal Donoša. Osumljenca sta žrtev poznala.

Na predlog državnega tožilstva je bil za oba osumljenca odrejen pripor. "Na podlagi zbranih obvestil in dokazov sta oba utemeljeno osumljena, da sta v sostorilstvu izvršila kaznivo dejanje umora. Dejanje sta izvršila na grozovit in zahrbten način ter iz koristoljubnosti. Za navedeno kaznivo dejanje je predpisana zaporna kazen najmanj 15 let," je sklenil Donoša.