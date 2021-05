Policija nad nedeljsko prireditev z Jankovičem in Križmanom

V nedeljo sta na Prešernovem trgu ob dnevu zmage nad fašizmom in nacizmom zbrane nagovorila predsednik ZZB NOB Marijan Križman in ljubljanski župan Zoran Janković.

Policisti po nedeljski prireditvi na Prešernovem trgu v Ljubljani zoper znane osebe vodijo prekrškovni postopek, za preostale osebe, ki so bile na prireditvi, pa še zbirajo obvestila in bodo v primeru ugotovljenih kršitev ustrezno ukrepali. Kot so navedli, sta bila kršena zakona o javnih zbiranjih in o nalezljivih boleznih.

Na Policijski upravi v Ljubljani so v današnjem sporočilu za javnost pojasnili, da se je na neprijavljeni prireditvi zbralo večje število ljudi. Kot so zapisali, je prišlo do kršitve zakona o javnih zbiranjih, saj je organizator izvedel prireditev, ne da bi jo prej prijavil policiji ali pridobil dovoljenja pristojnega organa.

Zbralo se je tudi preveliko število ljudi

Kršen pa je bil tudi zakon o nalezljivih boleznih, saj je na prireditvi sodelovalo večje število oseb, kot jih trenutno dovoljuje vladni odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb z novim koronavirusom.

Policija ponovno poziva vse, da v času epidemije upoštevajo veljavne zaščitne ukrepe za preprečevanje širjenje virusa in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, še posebej glede zagotavljanja omejitve zbiranja, ustrezne medosebne razdalje na prostem in uporabe zaščitnih mask, če ustrezne razdalje ni mogoče zagotavljati.