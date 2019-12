Policija na območju Ribnice išče 15-letnico

Policija policijske postaje Ribnica išče 15-letno Suvado Veselić iz Otavic. Mladoletnica je od doma odšla 4. decembra. Visoka je okoli 160 centimetrov, temnih oči in do ramen dolgih temnih las. Nazadnje je bila oblečena v belo budno in modre kavbojke, obute je imela športne čevlje. Nazadnje so jo videli na območju Ribnice.